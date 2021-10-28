После отстранения Медведчука от обмена пленными этот процесс полностью заморожен – Нимченко



















Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук стоял у истоков переговорного процесса. Сейчас Медведчука отстранили от участия в этом процессе, и он полностью остановился. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Василий Нимченко. Фото из открытых источников

Парламентарий отметил, что Медведчук показал себя как эффективный переговорщик.

"У истоков процессов обмена стоял Виктор Медведчук как член гуманитарной подгруппы на минских переговорах, которые начались еще в 2014 году. Никто так программно и стратегически, как Медведчук, не занимался возвращением незаконно удерживаемых людей и военнопленных. Был создан целый центр, который занимался этим вопросом", – отметил Василий Нимченко.

Нардеп рассказал, что никто из гуманитарной подгруппы, кроме Медведчука, не ездил на неподконтрольную территорию, чтобы договориться о возвращении людей домой, к семьям.

"Первый шаг Виктора Владимировича по обмену был еще в мае 2014 года, он сотнями выводил их ‒ сам или с представителями правоохранительных органов, в частности с главой СБУ. В ОРДЛО знают, что благодаря Виктору Владимировичу и из Украины на ту сторону было перевезено 354 человека, которые отбывали наказание или были задержаны на подконтрольной территории. Освобождение людей – это была его миссия, его гражданская позиция. Главный индикатор, показатель реальных действий, направленных на установление мира, ‒ это возвращение людей. Власть не дала ему этим заниматься", – отметил Василий Нимченко.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что Украина не сможет добиться энергообеспечения и решить ряд других вопросов без восстановления отношений с Россией и странами СНГ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что "омбудсмен" ОРДО Дарья Морозова рассказала, что представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс Медведчука.

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