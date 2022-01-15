Порошенко ждут в Украине: чья возьмет и какой шанс, что лидер «ЕС» окажется за решеткой

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил, что он 17 января в 9.00 должен приземлиться в аэропорту "Киев" (Жуляны) им И. Сикорского, возвратившись из якобы заграничной командировки. А уже в 11:00 того же 17 января его будут ждать на заседание в Печерском суде Киева, на котором ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене. Чего ждать от возвращения Порошенко? Адекватны ли действия нынешней власти и пятого президента? Издание "Комментарии" с этими и другими вопросами обратилось к экспертам.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Очевиден политический заказ на преследование пятого президента Украины

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что действия нынешней украинской власти касательно предшественников вызывают большую обеспокоенность не только в нашей стране, но и за ее пределами.

"Очевиден политический заказ на преследование пятого президента Украины, которому Зеленский, еще будучи кандидатом, во время дебатов на стадионе заявил, что является его приговором. Узкие политические и экономические интересы нынешней власти и тех, кто за ней стоит – того же Коломойского – удивительным образом совпадают со стратегий Кремля не делегитимизацию и дискредитацию событий Революции Достоинства, Майдана и тех, кто встал у руля Украины в результате этих процессов. Это понимают даже те, кто в день так называемого вручения так называемого подозрения берут отпуск на один день, чтобы не нести ответственность. Речь идет о генпрокуроре Венедиктовой и ее первом заме. В итоге подозрение выдвигает замгенпрокурора Симоненко – тот человек, который передавал резонансное дело замглавы Офиса президента Татарова от НАБУ в СБУ, где это дело благополучно для Татарова и похоронили", – отмечает Валерий Дымов.

По его мнению, такого рода процессы дают основания прогнозировать, что Зеленский и Ко продолжат преследовать Порошенко, пытаясь убрать с политической арены главного политического конкурента.

"При этом такого рода параноидальное отношение к действительности, когда в условиях российской агрессии узкополитические интересы Банковой совпадают со стратегией российской власти, консолидируют патриотические силы в Украине, – уверен эксперт. – Порошенко, как и обещал, вернется в Украину. Попытка власти посадить его вместе с Медведчуком, чтобы показать, что они связаны между собой (правый и левый фланги), сделать такую себе картинку, "связку", вряд ли завершится успехом. Ведь многие, я в том числе, не считают Медведчука и силы, которые за ним стоят, украинской оппозицией. Скорее – оппозицией Украине как государству. Потому патриотические силы которые стоят за Порошенко (и в парламенте, и за его пределами), будут отстаивать интересы не только пятого президента Украины, но и интересы Украины как таковой".

Валерий Дымов считает, что в отличие от ситуации с делом Медведчука, которое не было встречен массовыми протестами, в защиту Порошенко и украинской государственности как таковой выйдут многие. И в аэропорту, и под административными зданиями, где будет происходить допрос и судебный процесс, если до него дойдет.

"Не думаю, что следует ожидать серьезных столкновений, – продолжает эксперт. – Но здравое украинское гражданское общество не позволит коллективному Януковичу, который вернулся стараниями этой власти (люстрированные ранее судьи, прокуроры, чиновники), совершить реваншистские действия. Причем, подчеркиваю, люди выйдут не столько за Порошенко, сколько за демократию, за свободу – против избирательного правосудия, против реванша, против политического своеволия, против российской повестки, которую почему-то пытается продвигать нынешняя украинская власть".

Никто не заявлял, что Порошенко нельзя привлекать к ответственности, потому что он в свое время был президентом

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких акцентирует, что адекватность или неадекватность действий против Порошенко обозначается уголовно-процессуальным кодексом.

"Меня в данном аспекте больше интересует, насколько Порошенко будет действовать адекватно – в соответствии со своей процессуальной ролью. Если он претендует на статус европейского цивилизованного политика, то и должен вести себя подобающе, а не устраивать перфомансы и не занимался политизацией данного процесса, – уверен эксперт. – В мире были люди куда более авторитетные, влиятельные, мощные и полезные, чем Порошенко, что не мешало правосудию в разное время расследовать их деятельность, давать правовую оценку и привлекать к ответственности. Тут можно вспомнить бывшего президента Франции – Саркози, экс-премьера Италии – Берлускони. Оба были признаны виновными за различные противозаконные действия и получили соответствующие приговоры. При этом ни они, ни их сторонники не устраивали никаких перфомансов, как сейчас пытается пятый президент Украины".

Валентин Гладких признался, что ему бы хотелось, чтобы Порошенко, как те же Саркози и Берлускони, нашел в себе мужество отвечать за то, что он сделал.

"А я говорил и продолжу повторять, что дело Порошенко – логичное продолжении дела Медведчука. Всё то, что инкриминируют Медведчуку (закупка угля на оккупированных территориях и так далее), он реализовать сам не мог. Это точно происходило с ведома, с санкции Порошенко. А потому пусть сейчас он поступает согласно действующему законодательству Украины, а не ставит себя над законом, прикрываясь статусом пятого президента", – отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что никто из западных политиков, дипломатов не сказал, что рассматривает вручение Порошенко подозрения как политическое преследование.

"Они лишь предостерегли, чтобы это дело не превратилось в заангажированный процесс. Но никто не заявлял, что Порошенко нельзя привлекать к ответственности, потому что он в свое время был президентом, а сейчас является лидером одной из оппозиционных политических сил. Подчеркиваю, ОДНОЙ, да еще и не самой многочисленной (парламентская фракции той же ОПЗЖ – больше, чем у "Европейской солидарности", а "Батькивщины" — почти такая же, как у ЕС). А вовсе не лидер оппозиции, как себе нафантазировал Порошенко. То, что он занимается политизацией данного процесса, свидетельствует, с моей точки зрения, что Порошенко понимает слабость своих правовых позиций, – считает Валентин Гладких. – Он ведь осознаёт – ЧТО делал, КАК делал и ПОЧЕМУ. Какие документы подписывал, какие есть доказательства против него, кто может предоставить свидетельские показания. Он отлично знает, чем занимался с Медведчуком. Но вместо того, чтобы говорить по существу дела (кто возил деньги в ОРДЛО, почему, кто сорвал поставки импортного угля, лоббируя его покупку на временно оккупированной части Донбасса), он начинает нести какой-то бред о защите демократии, политическом преследовании и так далее. Тем самым ведет себя не как человек с высокой политической и правовой культурой, а как человек, защищающий свою шкуру".

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