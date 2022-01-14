Стало известно, сколько времени будет у Порошенко, чтобы он из аэропорта добрался в суд

Как известно, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил, что он 17 января в 9.00 должен приземлиться в аэропорту "Киев" (Жуляны) им И. Сикорского, возвратившись из заграничной командировки, а уже в 11:00 того же 17 января его будут ждать на заседание в Печерском суде Киева, на котором ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене. Об этом информирует портал "Комментарии", пишет сайт ГБР.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Информационный ресурс сообщает, что на заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР также сообщили, что избрание меры пресечения будет проходить по "угольному делу".

Читайте также на портале "Комментарии" — Петр Порошенко дал интервью телеканалу "Новое время", в котором заявил, что он, как и обещал 17 января возвращается в Украину, но не для того, чтобы в угоду власти оказаться за решеткой, а для того, чтобы продолжить отстаивать интересы Украины, принимать участие в общественно-политической жизни страны.

Порошенко также заявил, что он прекрасно понимает, что у власти есть огромное желание поступать так. Как поступила власть в Украине в 2012 году, когда упрятала за решетку представителей оппозиции. По словам Петра Порошенко, сегодня все социологические опросы показывают, что у его команды растет поддержка и это очень беспокоит власть. Потому и есть желание упрятать его за решетку. Лидер "ЕС" считает, что Зеленскому и его силовикам еще предстоит доказать о какой такой государственной измене, в которой его обвиняют идет речь.





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