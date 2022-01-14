Порошенко заявил, что Зеленский действует по примеру 2012 года, но он все равно возвратится в Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что 17 января он намерен возвратится в Украину. При этом Порошенко уточнил, что возвращается он, потому что он готов вместе со своими избирателями отстаивать интересы Украины и уверен, что не окажется за решеткой, несмотря на огромное желание расправиться с ним со стороны Офиса президента. Как передает издание "Комментарии", об этом Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Отвечая на вопрос, как Порошенко себе может представить борьбу за Украину, если он окажется в тюрьме, то пятый президент ответил, что он уверен – за решеткой не окажется, потому что "не хватит ни духу, ни сил, ни воли" его туда бросить.

Порошенко отметил, что он имеет статус президента, а самое главное испытывает ответственность перед теми миллионами украинцев, которые в 2014-м, а также в 2019-ом поддержали его на выборах, отдав свои голоса. По словам Петра Порошенко, есть огромное количество украинцев, которые и сегодня связывают свои надежды именно с его командой.

Лидер "ЕС" заявил, что последние социологические опросы очень сильно напугали власть, ведь они показывают, что его политическая сила сегодня опережает "слуг народа" и рейтинг оппозиции продолжает расти. Именно поэтому власти решили действовать, взяв за образец 2012 год, чтобы бросить главного политического оппонента за решетку, лишив всякой возможности участвовать в общественно-политической жизни. Порошенко подчеркнул, он не готов мириться с такими планами власти и поэтому обязательно возвратится в Украину и уже тогда Зеленский и его окружение пусть докажут в чем состоит госизмена Петра Порошенко.

Читайте также на портале "Комментарии" – евродепутат заявила, что за уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!