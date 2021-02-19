Порошенко рассказал, почему купил телеканал "Прямой"

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вчера сообщил о том, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой", а также объяснил причину покупки СМИ. Об этом он рассказал во время эфира на "Прямом".

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По его словам, к нему обратился бывший народный депутат Владимир Макеенко, который был формальным владельцем канала и предложил вместе защищать его от власти. Итогом стало то, что Порошенко выкупил у Макеенко канал "Прямой".

Он отметил, что заплатил большие деньги за покупку канала и подчеркнул, что мог отдать их на благотворительность.

Экс-президент также обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и сказал, чтобы тот попробовал ввести санкции против "террориста" Порошенко. Он напомнил Зеленскому о судьбе Януковича, который также пытался закрыть "5 канал", принадлежащий Порошенко.

Видимо покупка телеканала Петром Порошенко связана с закрытым заседанием СНБО, которое состоится 19 февраля в Офисе президента. Ходили слухи, что одним из решений могут быть санкции в отношении "Прямого".

До покупки канала Порошенко владельцем прямого был экс-глава КГГА и бывший нардеп от "Партии регионов" Владимир Макеенко, фактическим собственником называли самого Порошенко, однако редакция канала и сам экс-президент это отрицали. Несмотря на это, канал активно поддерживал Порошенко и его партию.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на телеканалы 112, NewsOne и Zik, который связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России рассказали о возвращении Крыма Навальным.

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