Порошенко рассказал, почему купил телеканал "Прямой"

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52692.28
ETH/USD
1932.64
LTC/USD
232.51
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вчера сообщил о том, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой", а также объяснил причину покупки СМИ. Об этом он рассказал во время эфира на "Прямом".
Фото: скриншот
По его словам, к нему обратился бывший народный депутат Владимир Макеенко, который был формальным владельцем канала и предложил вместе защищать его от власти. Итогом стало то, что Порошенко выкупил у Макеенко канал "Прямой".
Он отметил, что заплатил большие деньги за покупку канала и подчеркнул, что мог отдать их на благотворительность.
Экс-президент также обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и сказал, чтобы тот попробовал ввести санкции против "террориста" Порошенко. Он напомнил Зеленскому о судьбе Януковича, который также пытался закрыть "5 канал", принадлежащий Порошенко.
Видимо покупка телеканала Петром Порошенко связана с закрытым заседанием СНБО, которое состоится 19 февраля в Офисе президента. Ходили слухи, что одним из решений могут быть санкции в отношении "Прямого".
До покупки канала Порошенко владельцем прямого был экс-глава КГГА и бывший нардеп от "Партии регионов" Владимир Макеенко, фактическим собственником называли самого Порошенко, однако редакция канала и сам экс-президент это отрицали. Несмотря на это, канал активно поддерживал Порошенко и его партию.
2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на телеканалы 112, NewsOne и Zik, который связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России рассказали о возвращении Крыма Навальным.
Читайте также о главных задачах Зеленского по вопросу войны на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости