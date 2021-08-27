Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Украины на сегодняшний день есть два главных врага – внутренний и внешний факторы. Как передает издание "Комментарии", об этом лидер "Европейской Солидарности" заявил в интервью "Украинской правде".

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Петр Порошенко отметил, внутренний враг – это желание людей быстро добиться сложных решения сложных проблем, желание принять быстрые и непродуманные решения. У нашего народа время от времени не хватает терпения добежать марафон до конца, мы постоянно разочаровываемся и пытаемся искать проблему там, где её нет. Порошенко считает, что это есть продолжение "совка", который как можно быстрее нужно искоренить в себе. Также проблема украинцев – отсутствие ответственности как в маленьких, так и больших делах.

Второй враг, по мнению Петра Порошенко, внешний. Это российский имперский правитель. Порошенко уверен, что не имеет значение, кто сегодня заседает в Кремле – Путин Петр Первый, Екатерина Вторая, ведь все эти деятели, каждый в своё время, преследовали одну цель – растоптать Украину и всё, что с ней связано, поэтому российский империализм имеет много обликов. Каждое поколение российских политиков пытается перенимать самые ненавистные его инстинкты.

Порошенко не делает оптимистичный прогноз относительно смены руководителя России. По его мнению, есть опасения, что и ставленник Путина будет не лучше его. Петр Порошенко отметил, что империалистические настроения очень хорошо видны в недавней статье Путина, где он рассказывает о своих претензиях на Крым и Донбасс. На самом деле он рассказывает о претензиях на всю Украину и на всё украинское. Это лишний раз подтверждает то, что Москва не успокоится, пока не исчезнет Украина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Порошенко назвал три вещи, которыми украинцы могут гордиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!