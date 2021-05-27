Порошенко проигнорировал допрос по делу Медведчука: о чем это свидетельствует

Персона экс-президента Петра Порошенко снова стала одной из самых обсуждаемых в украинском информпространстве. В этот раз — сквозь призму судебного разбирательства над пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Все потому, что вместо похода на допрос к работникам СБУ Порошенко предпочел рабочий визит на Донбасс.



Порошенко не пришел на допрос по делу Медведчука-Козака. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы они дали оценку подобным действиям бывшего главы государства. Специалисты попробовали объяснить, с чем связано "игнорирование" Порошенко допросов и как ситуация может развиваться дальше.

Порошенко отказался от участия в "шоу имени Зеленского-Медведчука"

По мнению политического аналитика, блогера, общественного деятеля Павла Нусса, многие украинцы делают из мухи слона в этой ситуации.

"Несмотря на то, что адвокаты Петра Алексеевича дали исчерпывающий ответ на вопрос, почему президент Порошенко не явился на допрос в СБУ по так званому "делу Медведчука", весь провластный медиапул продолжает утверждать, что сегодняшняя поездка Порошенко и членов фракции "ЕС" на восток к украинским защитникам и украинцам, живущих фактически на линии пекла, — спланированный "побег от допроса", — говорит эксперт.

По мнению Павла Нусса, все подобные заявления являются чушью, потому как поездка Порошенко на восток с волонтерской миссией, в том числе и к военным на боевые позиции близ Горловки, была запланирована заранее. Никакого отношения к "делу Медведчука" подобное поведение лидера "ЕС" не имеет, считает эксперт.

В свете этой ситуации Павел Нусс утверждает, что СБУ фактически возобновила репрессивные практики ГБР, не проинформировав политика о "вызове" в предусмотренном законом порядке. Это, к слову, адвокаты Порошенко официально задокументировали.

Впрочем, даже если бы повестка пришла так, как должна была, то Порошенко снова бы могли выставить в неприглядном свете, утверждает политический аналитик. Это объясняется тем, что экс-президенту пришлось бы выбирать между следствием, которое базируется на словах кума Путина, и украинскими защитниками, которые спасают страну от российской оккупации.

"Более того, узурпированная власть Зеленского абсолютно не имеет никаких реальных доказательств противозаконных действий Порошенко и опирается на сомнительные слова Медведчука, — комментируя ситуацию дальше, отмечает эксперт. — С политтехнологической точки зрения, я бы рекомендовал Петру Алексеевичу и вовсе в дальнейшем найти законные основания проигнорировать или противостоять этому хаосу в голове Зеленского, который хочет устроить шоу — показать Порошенко рядом с Медведчуком в одном суде".

Павел Нусс подчеркивает, что вместо участия в "шоу имени Зеленского-Медведчука" Порошенко повез на Донбасс для украинских солдат комплекс камер и мониторов видеонаблюдения до 10-километровой дальности наблюдения, и много другой волонтерской помощи.

"Для Порошенко не нужна избирательная кампания для того, чтобы оказывать помощь. Для него достаточно и того, что в такой помощи есть крайняя необходимость, а он готов продолжать тратить собственные средства для поддержки украинской армии, на что просто неспособен весь этот коллективный зеленский пролетариат", — считает эксперт.

Порошенко придет на допрос, когда будет готов к нему

Политолог Дмитрий Воронков видит сложившуюся ситуацию в немного другом свете.

"Полагаю, что неявка Порошенко связана с его неготовностью на сегодняшний момент идти на такие политические риски, поскольку этот визит может быть для него ловушкой для переквалификации его из свидетеля в соучастника (в рамках встреч Порошенко и Медведчука с начала 2014 года)", — предполагает эксперт.

Вместе с этим, по словам политолога, визит Порошенко на Донбасс было бы вполне резонно использовать в качестве максимально железного алиби. Это, считает Воронков, подошло бы для того, чтобы поставить "мат" Зеленскому — выстроить защитный занавес и свести обещанный Зеленским "приговор" бывшему президенту в плоскость популистских обещаний.

"Так что, полагаю, это лишь вопрос времени, и рано или поздно Порошенко придет на допрос, но когда сам будет к нему готов, — утверждает Дмитрий Воронков. — Ему нужно выстроить четкую защитную линию, аргументацию и бесспорную хронологию событий. Иными словами, он старается выиграть время, пользуясь юридическими моментами, озвученными его адвокатом".

В этом случае речь снова о том, что Порошенко не получал повестку лично, и, соответственно, с позиции юриспруденции правда — на его стороне, говорит эксперт. Вместе с этим Воронков отмечает, что "так бегать" не получится всегда, и Петр Порошенко должен это понимать.

"С учетом этого момента, а также его амбиций президентского реанимирования, в какой-то момент он скорее пойдет в контрнаступление. Но, повторюсь, когда будет готов", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появились новые записи разговоров якобы руководителя партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые связывают его с Петром Порошенко. Что или кто является целью этих "пленок Медведчука", детально объяснили эксперты.

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