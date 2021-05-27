Порошенко проигнорировал допрос по делу Медведчука: о чем это свидетельствует

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Вечканова Елена
Персона
экс-президента Петра Порошенко снова стала одной из самых обсуждаемых в
украинском информпространстве. В этот раз — сквозь призму судебного
разбирательства над пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Все потому,
что вместо похода на допрос к работникам СБУ Порошенко предпочел рабочий визит
на Донбасс.
Порошенко не пришел на допрос по делу Медведчука-Козака. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии"
обратились к экспертам, дабы они дали оценку подобным действиям бывшего главы
государства. Специалисты попробовали объяснить, с чем связано "игнорирование" Порошенко
допросов и как ситуация может развиваться дальше.
По мнению политического
аналитика, блогера, общественного деятеля Павла Нусса, многие украинцы делают из
мухи слона в этой ситуации.
По мнению Павла
Нусса, все подобные заявления являются чушью, потому как поездка Порошенко на
восток с волонтерской миссией, в том числе и к военным на боевые позиции близ
Горловки, была запланирована заранее. Никакого отношения к "делу Медведчука"
подобное поведение лидера "ЕС" не имеет, считает эксперт.
В свете этой ситуации
Павел Нусс утверждает, что СБУ фактически возобновила репрессивные практики ГБР,
не проинформировав политика о "вызове" в предусмотренном законом порядке. Это,
к слову, адвокаты Порошенко официально задокументировали.
Впрочем, даже
если бы повестка пришла так, как должна была, то Порошенко снова бы могли
выставить в неприглядном свете, утверждает политический аналитик. Это
объясняется тем, что экс-президенту пришлось бы выбирать между следствием,
которое базируется на словах кума Путина, и украинскими защитниками, которые
спасают страну от российской оккупации.
Павел Нусс подчеркивает, что вместо участия в "шоу имени Зеленского-Медведчука" Порошенко повез
на Донбасс для украинских солдат комплекс камер и мониторов видеонаблюдения до
10-километровой дальности наблюдения, и много другой волонтерской помощи.
Политолог Дмитрий
Воронков видит сложившуюся ситуацию в немного другом свете.
Вместе с этим, по
словам политолога, визит Порошенко на Донбасс было бы вполне резонно использовать
в качестве максимально железного алиби. Это, считает Воронков, подошло бы для
того, чтобы поставить "мат" Зеленскому — выстроить защитный занавес и
свести обещанный Зеленским "приговор" бывшему президенту в плоскость
популистских обещаний.
В этом случае
речь снова о том, что Порошенко не получал повестку лично, и, соответственно, с
позиции юриспруденции правда — на его стороне, говорит эксперт. Вместе с этим
Воронков отмечает, что "так бегать" не получится всегда, и Петр Порошенко
должен это понимать.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что
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