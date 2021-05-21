Козак покинул Украину на самолете белорусского олигарха Воробья — Схемы

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется Николай Воробей — белорусский олигарх, против которого из-за близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции. Об этом сообщают "Схемы" в расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко".

Тарас Козак (фото из открытых источников)

Отмечается, что на момент вылета из Украины на Козака и на три его телеканалы, а также на самолет, которым он пользовался, уже были наложены санкции СНБО. Сначала самолет полетел в Минск, затем – в Москву. С тех пор в Украину соратник Медведчука не возвращался.

Из-за санкций народный депутат потерял возможность использовать привычный для себя самолет и нашел ему замену — Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Как обнаружили "Схемы", этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Как сообщали ранее политтехнолог Александр Кондратенко уверен: после того, как в феврале президент Украины ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была, фактически, заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, было очевидным, что на этом никто не собирается останавливаться. Подтверждением этому спустя две недели стали персональные санкции уже против самого Медведчука и его супруги, а также связанных с ними компаний. На сегодня, подчеркивает эксперт, новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты.

Он также предполагает, что в свете последних событий можно забыть в краткосрочной перспективе о какой-либо предстоящей встрече Зеленский — Путин.

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