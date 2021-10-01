Политолог: причина возможной отставки Разумкова – не имеет никакого отношения к реальной борьбе с олигархией

Причина возможной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – скандальный закон об олигархах – не имеет никакого отношения к реальной борьбе с олигархией. Ни со стороны "слуг народа", ни со стороны того же Разумкова. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей страннице в Facebook высказала политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская.

Дмитрий Разумков Фото: nw.com.ua

Политолог отмечает, для реальной борьбы с олигархией как системой достаточно всего несколько простых, но конкретных шагов.

Во-первых, закона о лоббизме, который есть в большинстве цивилизованных стран мира. Во-вторых, эффективно работы Антимонопольного комитета. В-третьих, законов и поправок к законам, не позволяющим олигархами расставлять свой менеджмент на госпредприятиях. Олеся Яхно отмечает, здесь уместно вспомнить историю с "Укрнафтой". Сейчас отчасти похожая история происходит с "Центрэнерго".

В-четвертых, достаточно изменений в избирательное законодательство в части политической рекламы. В-пятых, достаточно прозрачности финансирования партий (проблема теневых средств от крупного капитала в обмен на лоббизм затем) и прозрачности финансирования телеканалов. Речь о партийных кассах для СМИ, которые есть у всех политических сил.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто из народных избранников поддержал президентский закон об олигархах. За законопроект проголосовали не только "слуги народа".





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