«Закон об олигархах» вовсе не запрещает олигархам владеть медиа: эксперты рассказали в чем хитрость

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверяет, что принятый 23 сентября "закон об олигархах" №5599 вовсе не запрещает олигархам владеть медиа. Но, по его словам, предоставляет им выбор: крупный бизнес (включая медиа) или политика, власть. Напомним, что олигархами будут называться люди, которые отвечают по меньшей мере трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; владение монополиями; активы, превышающие 1 млн прожиточных минимумов (на данный момент – более 2,3 млрд гривен). Заложены ли в законопроект о деолигархизации риски для свободы слова? Следует ли к критериям олигархов относить владение медиа? Ответы на эти вопросы в интервью специально для портала "Комментарии" помогли найти эксперты.

СМИ. Фото: DW

Видно, что люди, которые писали данный законопроект, понимают, в чём состоит опасность связки олигархи-политика-медиа

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова уверена, что закон о разделении политического влияния и медиа давно нужно было принять.

"В некоторых странах северной Европы настолько строгие правила новостей о политиках в СМИ, что, если какой-то политик появляется слишком часто даже в кулинарном шоу, штрафуется и политическая партия и этот политик, и это шоу, и канал, на котором оно транслируется", – подчеркивает эксперт.

По словам Татьяны Поповой, законопроект о разделении участия политиков в деятельности СМИ она еще в начале 2016 года готовила совместно с Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) и латвийским экспертом.

"Но, когда этот законопроект, прописанный и согласованный с крупнейшими ОО в области свободы слова и медиа, я принесла министру (на тот момент Юрий Стець – прим. ред.), будучи замом евроинтеграции в Министерстве информационной политики, через две недели меня сняли с этой позиции. И сказали заниматься только восстановлением вещания и коммуникациями для органов безопасности", – отмечает Татьяна Попова.

Она уверена, что тема давно назрела и перезрела – разорвать сансару украинский коррупционной политики, когда олигархи имеют свои каналы, создают свои партии или дают голос определенным партиям у себя на каналах. После чего эти партии заходят в Раду, формируют правительство — и садят на интересные для олигархов госпредприятия своих ставленников. Которые помогают им получать потом доходы от ГП или монополий.

"Видно, что люди, которые писали данный законопроект, понимают, в чём состоит опасность связки олигархи-политика-медиа. Четко называют, кто может владеть медиа, какие могут быть конечные бенефициары. Но меня смущает, где они найдут международных покупателей на как минимум четыре телевизионных холдинга, имеющих признаки принадлежности к олигархам, – призналась Татьяна Попова. – Не так просто сюда заманить инвесторов для покупки таких ресурсов".

С другой стороны, продолжает эксперт, возможно кто-то из олигархов решит полностью выйти из политики, оставшись в бизнесе. И сосредоточившись, в том числе, на телеканалах. То, что будут контролировать их контакты, особенно с представителями органов госвласти, кажется, тоже позитивно и полезно, если мы хотим избавиться от влияния олигархов на политическую жизнь страны. Важно увидеть, как будет применяться этот закон. Пока угроз для свободы слова нет. Вряд ли ухудшит ситуацию со свободой слова в Украине заход сюда больших международных холдингов (к примеру, французского Canal+) и покупка ими наших СМИ. Скорее – улучшит.

Закон №5599 может серьезно повлиять на политический плюрализм, который пока есть в телеэфире

Исполнительный директор ОО "Украинский институт медиа и коммуникации" Диана Дуцик отмечает, что, на первый взгляд, данный закон будто бы прямо не должен влиять на работу СМИ. И об этом говорили даже представители некоторых медийных организаций. Но Диана Дуцик не согласна с этим.

"Закон – это такая мина замедленного действия, которая может быть активизирована в соответствующий политический момент, когда это потребуется тем, кто имеет доступ к кнопке управления. Мы много раз в нашей истории видели, как это может работать. Усиливает этот риск отсутствие справедливой судебной системы, помноженная часто на невежество и субъективные интересы тех, кто призван принимать важные государственные решения по различным вопросам", – поясняет эксперт.

По мнению Дианы Дуцик, закон №5599 может серьезно повлиять на политический плюрализм, который пока есть в телеэфире (обеспечивается как раз тем, что телеканалы принадлежат разным владельцам, которые имеют разные интересы).

"Уменьшение политического плюрализма в телеэфире — это прямой удар по свободе слова, – акцентирует эксперт. – Если бы у нас была сильная альтернатива в лице Общественного вещателя, можно было бы не переживать. Но на данный момент, к сожалению, Общественный вещатель не является мощным игроком на телерынке. И пока граждане общественно-важную информацию черпают далеко не с каналов Общественного вещателя (что показывают многочисленные опросы)".

Не исключает Дина Дуцик и риска передела рынка. Ведь закон говорит: если условный бизнесмен, попавший в реестр олигархов, захочет избавиться от этого статуса, ему придется продать свои медиактивы.

"Кто их купит? Иностранный инвестор вряд ли, потому что коррупция, экономическая и политическая турбулентность в стране, отсутствие нормальной судебной системы — всё это не даст им развивать бизнес. Однако у нас уже сформировался новый класс — люди, которые крутятся в орбите нынешней власти, и которые обросли за эти несколько лет состояниями. Вот они не против были бы зайти и на медиарынок, – считает Диана Дуцик. – Ничего нового, так было и в девяностые, а затем и в другие периоды нашей независимости".

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