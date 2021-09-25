«Закон об олигархах» вовсе не запрещает олигархам владеть медиа: эксперты рассказали в чем хитрость

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Кравцев Сергей
Министр юстиции Украины Денис Малюська уверяет, что принятый 23 сентября "закон об олигархах" №5599 вовсе не запрещает олигархам владеть медиа. Но, по его словам, предоставляет им выбор: крупный бизнес (включая медиа) или политика, власть. Напомним, что олигархами будут называться люди, которые отвечают по меньшей мере трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; владение монополиями; активы, превышающие 1 млн прожиточных минимумов (на данный момент – более 2,3 млрд гривен). Заложены ли в законопроект о деолигархизации риски для свободы слова? Следует ли к критериям олигархов относить владение медиа? Ответы на эти вопросы в интервью специально для портала "Комментарии" помогли найти эксперты.
СМИ. Фото: DW
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова уверена, что закон о разделении политического влияния и медиа давно нужно было принять.
По словам Татьяны Поповой, законопроект о разделении участия политиков в деятельности СМИ она еще в начале 2016 года готовила совместно с Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) и латвийским экспертом.
Она уверена, что тема давно назрела и перезрела – разорвать сансару украинский коррупционной политики, когда олигархи имеют свои каналы, создают свои партии или дают голос определенным партиям у себя на каналах. После чего эти партии заходят в Раду, формируют правительство — и садят на интересные для олигархов госпредприятия своих ставленников. Которые помогают им получать потом доходы от ГП или монополий.
С другой стороны, продолжает эксперт, возможно кто-то из олигархов решит полностью выйти из политики, оставшись в бизнесе. И сосредоточившись, в том числе, на телеканалах. То, что будут контролировать их контакты, особенно с представителями органов госвласти, кажется, тоже позитивно и полезно, если мы хотим избавиться от влияния олигархов на политическую жизнь страны. Важно увидеть, как будет применяться этот закон. Пока угроз для свободы слова нет. Вряд ли ухудшит ситуацию со свободой слова в Украине заход сюда больших международных холдингов (к примеру, французского Canal+) и покупка ими наших СМИ. Скорее – улучшит.
Исполнительный директор ОО "Украинский институт медиа и коммуникации" Диана Дуцик отмечает, что, на первый взгляд, данный закон будто бы прямо не должен влиять на работу СМИ. И об этом говорили даже представители некоторых медийных организаций. Но Диана Дуцик не согласна с этим.
По мнению Дианы Дуцик, закон №5599 может серьезно повлиять на политический плюрализм, который пока есть в телеэфире (обеспечивается как раз тем, что телеканалы принадлежат разным владельцам, которые имеют разные интересы).
Не исключает Дина Дуцик и риска передела рынка. Ведь закон говорит: если условный бизнесмен, попавший в реестр олигархов, захочет избавиться от этого статуса, ему придется продать свои медиактивы.
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