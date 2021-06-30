В "Слуге народа" рассказали, просит ли президент депутатов голосовать за законы

Народная избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о деолигархизации. В частности, нардеп рассказала о голосовании за законопроект, а также о том, просит ли государственный глава депутатов поддержать борьбу с олигархами в зале парламента, передает корреспондент издания "Комментарии".

Евгения Кравчук - фото из открытых источников

"Мы бы очень хотели, чтобы именно силами нашей фракции был проголосован закон об олигархах. Это было бы очень правильно и честно с нашей стороны", — сказала Кравчук.

На вопрос журналиста, просил ли президент Зеленский депутатов фракции поддержать законопроект о деолигархизации в зале Верховной Рады, нардеп ответила:

"Мне кажется, что президент не должен просить поддержать свою президентскую фракцию законопроект поданный им самим. Это нонсенс, чтобы президент просил", — отметила Кравчук.

Народный депутат также выразила надежду, что представители оппозиционных фракций "будут конструктивными и не будут тормозить этот законопроект тысячами поправок".

Напомним, что законопроект о борьбе с олигархами в Украине является политическим документом, а механизмы будут прописаны в других проектах законов. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха. Политик подчеркнул важность закона о деолигархизацию и заверил, что в цивилизованных странах бизнес и власть должны действовать отдельно.











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