Внешнеполитический прогноз для Украины: чего ждать и почему

Одной из наиболее обсуждаемых тем как в украинском обществе, так и в СМИ, является государственная внешнеполитическая повестка. В частности, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, бурно обсуждают и вероятность встречи украинского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Внешнеполитический прогноз для Украины - фото из открытых источников

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" внешнеполитический прогноз и рассказали, чего ждать и почему.

Немецкая и американская стороны во время визита Меркель в Вашингтон согласуют между собой тот пакет "пряников", которые коллективный Запад может предложить Украине

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает наиболее важными для Украины внешнеполитическими событиями – визит президента Зеленского в Германию и США.

"Особенность в том, что визит в Берлин уже согласован, он состоится 12 июля. А относительно визита в Вашингтон ясности пока нет. По крайней мере, официальной информации от сторон по дате визита не поступало, — отмечает эксперт. — Ключевыми темами переговоров, кроме "джентльменского набора", связанного с ситуацией на Донбассе и в Крыму, станет вопрос "Северного потока-2". Точнее – последствий, ожидаемых в связи с окончанием его строительства".

Вадим Трюхан предполагает, что немецкая и американская стороны во время визита Меркель в Вашингтон, который произойдет после ее встречи с Зеленским, согласуют между собой тот пакет "пряников", предложенные коллективным Западом Украине. При этом речь не будет идти о полной компенсации тех потерь, которые наша страна понесет, если СП-2 заработает, а транзит газа через Украину российской стороной будет значительно сокращен".

Еще одним важным моментом июля эксперт называет вероятную (хоть шансы на это невелики) встречу Путина и Зеленского.

"Это может стать своеобразным "нежданчиком" в ближайший месяц. Хоть Путин и заявил 30 июня во время прямой линии, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины" якобы "решаются в Вашингтоне", это ничего не значит. Тем более, что он сам уточнил, что не отказывается от встреч подобного рода. Мол, "надо только понять, о чем говорить". Ранее в Кремле также отмечали, что осталось утрясти некоторые детали, касающиеся повестки дня переговоров. Хоть это вовсе не детали, а важнейшие моменты – каким образом выходить из длящегося 8-й год кризиса, вызвано агрессией России против Украины", — подчеркивает Вадим Трюхан.

Других значимых внешнеполитических событий, по его мнению, ожидать в следующем месяце не приходится.

Остается важным американское направление: вопрос личной встречи президентов Украины и США так еще не решен

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен, что июль для Украины, в том числе на дипломатическом поприще, будет жарким в прямом и переносном смыслах.

"Основные усилия Киев бросил на подготовку ко Дню Независимости, а значит — на обеспечение максимального присутствия иностранных лидеров на праздничных мероприятиях в украинской столице. Кроме того, в рамках празднования состоится и презентация "Крымской платформы". И задача украинских властей в целом и внешнеполитического ведомства в частности — привлечь как можно большее количество именитых участников. А до этого надо обеспечить смысловое наполнение этого проекта, согласовать с участниками", — поясняет Игорь Соловей.

Кроме того, подчеркивает эксперт, остается важным американское направление: вопрос личной встречи президентов Украины и США так еще не решен.

"Зеленский получил приглашение посетить Вашингтон. Теперь уже задача внешнеполитического аппарата "дожать" до конца, — отмечает Игорь Соловей. — Будет неприятно для Зеленского, если обещание встречи в Белом доме в июле окажется невыполненным".

Ранее портал "Комментарии" писал, что немецкий политолог объяснил, почему Запад контактирует с "диктатором" Путиным.





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