Политически мы не можем быть уже вместе: Арахамия про Разумкова

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия прокомментировал ситуацию с отставкой Дмитрия Разумкова. Об этом сообщают журналисты "Комментариев".



Давид Арахамия. Фото: rada.gov.ua

Арахамия сравнил отношение с бывшим спикером ВР Разумковым с разводом.

"У многих людей, каждый день происходит развод. Можно разводиться так, что потом обходить друг друга стороной, а можно разводиться так, что спустя какое-то время можно вернуться к диалогу и даже сотрудничеству. У меня, например, первая моя жена и вторая могут общаться друг с другом. Вместе мы даже можем поехать на отдых. Она может быть со своим бойфрендом и для меня это нормально. Почему? Потому, что мы сохранили отношения. А может быть и наоборот ", — рассказал Арахамия.

Политик подчеркнул, что сближение после расставания это всегда желание обеих сторон.

"Всегда все после расставания первое время шлют друг-друга на три буквы и это нормальный процесс. Это всегда желание обеих сторон идти на встречу друг-другу или нет", — Давид Арахамия.

Арахамия рассказал что, политически им с Разумковым не по пути, а также о том что мононобольшинство хочет иметь спикера, который разделяет с ним партийные ценности.

Все люди поняли, что господин Разумков хочет быть отдельным политиком, отдельной политсилой или в составе другой политсилы. Политически мы не можем быть уже вместе. И это нормальный процесс. Я отношусь к этому абсолютно философски. Мы же монобольшинство. У нас есть определённая политическая программа. Мы хотим иметь спикера делегированного от монобольшинства, который разделяет с нами наши партийные ценности и выполняет наше партийное обещание.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Александр Корниенко рассказал, кто и когда может занять депутатский мандат в Разумкова.

Также "Комментарии" информировали о том, почему голоса депутатов за отставку Разумкова распределились именно так.

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