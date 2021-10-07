Александр Корниенко рассказал, кто и когда может забрать депутатский мандат в Разумкова

Председатель пропрезидентской партии "Слуга народа" рассказал о том, кто может лишить депутатского мандата Дмитрия Разумкова, бывшего председателя парламента. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Александр Корниенко рассказал, кто может забрать мандат в Разумкова, фото из открытых источников

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, такое предложение могут вынести на рассмотрение делегаты съезда партии. В планах — провести съезд в середине ноября. Проводить внеочередной съезд нет необходимости, отметил Корниенко.



Следовательно, право лишать депутатского мандата имеет только коллективный орган — съезд партии. Также председатель партии отметил, что ситуация довольно нестандартная. Ранее вопросов лишения мандата депутата по поводу того, что его назначили на какую-то должность, не рассматривали. Поэтому, если кто-то из делегатов выдвинет такое предложение, то руководство партии будет консультироваться с юристами.

До этого все мандаты забирали у депутатов, когда те выходили из фракции.



Также Александр Корниенко сообщил, что он будет делегировать свою ответственность, как председателя партии, коллегам, поэтому, вероятно, в партии проведут какие-то кадровые изменения. Известно, что на съезде изменят устав и состав руководящих органов, в частности, политсовета, что уже полгода существует в расширенном составе.

"Внеочередной срочный съезд собирать вряд ли будем. Не вижу в этом смысла. На плановом съезде такие вопросы (о лишении мандата Разумкова) могут ставить делегаты. Я думаю, что это нормально. Однако пока такие вопросы не стоят на повестке дня", — отметил Корниенко.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-спикер парламента допустил, что "слуги народа" могут попробовать лишить его мандата, потому что сегодня далеко не все в государстве происходит по закону. Дмитрий Разумков отметил, этот этап в жизни он рассматривает как новый вызов для себя, какой он сумеет пройти.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!