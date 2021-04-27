Поездка Шевченко к Лукашенко: могут ли у Зеленского готовить почву под новую партию

Поездка нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко в Минск и его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко якобы могла быть частью плана Офиса президента Украины по раскручиванию Шевченко как вероятного лидера нового проекта. Такую версию выдвинули некоторые Telegram-каналы ("Темный рыцарь", к примеру). Мол, под Шевченко ОП будет создавать новую партию условно пророссийского толка для перетягивания электората ОПЗЖ. "Комментарии" узнали у экспертов, существует ли такая вероятность и может ли СН запустить под выборы вспомогательные проекты с целью дробления электората оппонентов.

Шевченко и Лукашенко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Ядерный электорат "Партии регионов", который перешел к ОПЗЖ, отнять не так просто"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает: "Было бы неплохо если бы в рамках создания нового пророссийского проекта СН создал и проукраинский. А то у них что-то все проекты похожи на пророссийские".

По мнению Татьяны Луповой, если идея взять одного из членов собственной партии и назначить его лицом пророссийского движения в Украине действительно имеет место быть, то это говорит об одном. А именно, что — у "Слуги народа" нет идеологии, нет никаких новых взглядов, что представителей этой партии рассматривают людей̆ исключительно как электорат, страну как электоральное поле, а политику — как бизнес.

"Переформатировать весь проект СН в слуг российского народа, например, это был бы номер, конечно. Многие бы кстати не удивились, — считает Татьяна Лупова. — Теперь вопрос, а получится ли затея с Шевченко, если ее таки запустят? Нет, думаю, не получится. Во-первых, ядерный электорат "Партии регионов", который перешел к ОПЗЖ, отнять не так просто. Во-вторых, Шевченко явно не тянет на их лидера. Всё, что было можно там отнять, "слуги" уже отняли — и потеряли. Поднять заново рейтинг всей партии СН, который так настойчиво уничтожался всеми ее членами целых два года, даже новым проектом, вряд ли удастся. Уж слишком хорошо сработали на понижение".

"В Минск нардеп Шевченко летал как кулуарный посланник Зеленского"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что в Минск нардеп Шевченко летал как кулуарный посланник Зеленского. Возможно, что-то устно передавал президенту Беларуси, а также привез некий ответ. Возможно, были сверены некие позиции. Учитывая напряженные отношения между официальными Киевом и Минском, отрядили именно Шевченко, чтобы не "подставлять" Офис президента, предполагает эксперт.

"Шевченко достаточно часто декларировал свою личную позицию, идущую вразрез с официальной линией. В том числе касательно взаимоотношений с Беларусью. Именно поэтому в Минске отрядили его. Типа поездка – собственная воля нардепа. Именно поэтому ему, скорее всего, не доверят создавать политпроект, хоть это допускают некоторые Telegram-каналы. Для раскручивания "ручной" партии от Офиса президента Шевченко — неудобный персонаж. Показывает слишком самостоятельные позиции. К тому же для т.н. пророссийского электората его связь с СН может сыграть в минус", — поясняет Александр Савченко.

По его мнению, ОПЗЖ и так раскалывается, потому что там всё было сшито на бизнес-интересах, а не на идеологии.

"При этом я считаю, что СН не только может, но и должен запустить под выборы вспомогательные проекты с целью дробления электората оппонентов, — отмечает эксперт. — Удивительно, что этого не сделали раньше. Уверен, что "слуги" попытаются развить такой проект и даже не один (ведь у СН несколько центров влияния) — с направленностью на юго-восток. Там есть возможность что-то "откусить" от электората ОПЗЖ, ахметовских представителей, партии Шария".

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали вероятность исключения Шевченко и Тищенко из фракции "Слуга народа" после скандалов.

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