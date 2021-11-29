«По российским оккупантам – огонь!»: Бутусов, ГБР и президент – кто прав в этом треугольнике

Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного 27 ноября видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия. При этом в первоначальном варианте поста он уверял, что "возможно может быть причастен к гибели нескольких оккупантов" на Донбассе, а также подчеркивал, что открывает огонь за каждого погибшего во времена Голодомора 30-х годов украинца. Позже пошли уточнения, что кадры были сняты давно во время тренировок подразделения территориальной обороны. Есть уже соответствующая реакция Минобороны, штаба ООС, украинской стороны в ТКГ. Что скажете об этой ситуации? Кто прав, кто виноват? О чём это говорит? Как события могут развиваться дальше? На эти вопросы попытались найти ответы во время интервью изданию "Комментарии" наших экспертов.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В той или иной мере в этой ситуации виноваты все. Но больше – президент

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов отмечает:

"На месте Бутусова я бы не делал того, что он сделал. На месте ГБР я бы не начинал уголовное производство по этим событиям. А на месте президента, у которого был конфликт с Бутусовым во время недавнего пресс-марафона , я бы не давал отмашку ГБР начинать расследование против Бутусова. Ведь очевидно, что именно после отмашки из Офиса президента это и было сделано".

По словам Валерия Дымова, в условиях войны убийство врага является легитимных, оправданным с точки зрения страны, против которой совершена агрессия, которая воюет на своей территории и за свои территории. А вот имитация такого рода вещей – нелегитимна, не поддерживается обществом.

"Человек, который делает это, не будучи военным, а будучи журналистом, перестает быть при этом журналистом, но и не становится военным. Это – не пост-модерн, не шоу, это реальная война с реальным жертвами, – поясняет эксперт критику в адрес Бутусова. – Что касается ГБР. После скандала на пресс-конференции президента начинать уголовное производство против человека, обвинившего Зеленского во лжи по делу вагнеровцев, это всё равно, что перекладывать с больной головы на здоровой, легитимизируя российские нарративы в стиле "Украина ведет войну против своих граждан", "настамнет" и так далее…. Хоть мы прекрасно понимаем, что именно Россия развязала и ведет эту войну. И подыгрывать такого рода нарративу – не правильно как со стороны Бутусова, так и со стороны ГБР. Ну, а соответствующая отмашка со стороны президента на раскручивание этого дела, выглядит как избирательное правосудие. Когда мы видим, что против человека, с которым поскандалил президент, берет в оборот ГБР".

Валерий Дымова напоминает, что это самое ГБР начало расследование по поводу громкого летнего ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Трухина лишь через неделю после происшествия. Когда МВД, похоже, уже зачистило все доказательства, включая записи с камер. То есть, очередной депутат-"слуга" выходит сухим из воды. А ГБР молчит…

"Понятно, что в той или иной мере в этой ситуации виноваты все. Но больше, как мне кажется, – президент. С его подачи происходит дальнейшая делегитимизация институтов власти, силовых структур. Во время войны такие действия тянут как минимум на ошибку, которая – более, чем преступление", – констатирует Валерий Дымов.

Этот информационный взрыв с видео наломал дров

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что Бутусов как медийный человек особенно в военной тематике, скорее всего, прекрасно отдавал себе отчёт о резонансе, который вызовет его пост со стрельбой из 152-мм гаубицы (запрещенный к применению калибр).

"Даже сегодня, после правок в тексте, фраза о возможной причастности к гибели людей на Донбассе осталась. Очевидно, что это ответ на сказанное Зеленским во время недавнего пресс-марафона самому Бутусову. Однако не все будут разбираться в подобных хитросплетениях, дополнениях о старом видео с учений. Для российской пропагандистской машины это действительно настоящая находка", – уверен Игорь Чаленко.

По его словам, с технологической точки зрения Бутусов своего добился, спровоцировав месседж о якобы "преследованиях и мести" со стороны главы государства.

"Это произошло благодаря первоочередной новости от ГБР о проверке законности действий журналиста Бутусова на видео, которое он выложил в Сеть. И хотя через два часа бюро пробовало извернуться, уточнив свою же информацию, этого оказалось недостаточно. Безусловно, этот информационный взрыв с видео наломал дров. Именно поэтому так необдуманно вышла оперативная реакция ГБР, а также пришлось комментировать и штабу ООС, и украинской делегации ТКГ, и Минобороны", – поясняет эксперт.

При этом негатив, по его мнению, получила не только украинская власть, но и сам Бутусов.

"Неоднократно встречал критику со стороны представителей журналистского цеха, работающих в горячих точках, что такие действия подвергают угрозе жизни репортёров в боевых условиях. Хотя были и другие, которые хотя и осуждали Бутусова, но поддержали в конфликте с ГБР. К сожалению, эта история будет иметь продолжение, – прогнозирует Игорь Чаленко. – Открытое уголовное производство нужно будет довести до конца, а это означает, что отдельные военнослужащие могут получить подозрения. С другой стороны, симпатизирующие Бутусову будут активнее выходить на ближайшие акции протеста. А это означает дальнейшую поляризацию в обществе. Также меня беспокоит геополитический аспект. Очевидно, что сегодня украинские дипломатические позиции зыбки, и подобный "чёрный лебедь" может повести переговоры не в ту степь".

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