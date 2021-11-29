Таран: большей дискредитации правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева

Словесная перепалка президента Зеленского во время пресс-марафона с журналистами оказывается была еще не дном. Потому что ГБР открыло производство против журналиста Юрия Бутусова из-за его видео на учениях, где он совершает выстрел из пушки со словами "По оккупантам огонь!". По версии следствия, в этих действиях могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей 437 ("планирование, подготовка и ведение агрессивной войны"). Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Сергей Таран.

ГБР открыло дело из-за видео Бутусова, на котором он стреляет из гаубицы. Фото: Юрий Бутусов в Facebook

Эксперт отмечает, в ГБР упорно не хотят расследовать коррупцию президентской программы "Большое строительство" и постоянные заявления о правонарушении "слуг народа" из парламента. Эти заявления часто подкреплены документально. А вот обвинить в абсурдном преступлении журналиста, задавшего Владимиру Зеленскому неудобный вопрос в прямом эфире, оно может меньше, чем за сутки. Теперь это доказано на практике.

"И по логике ГБР теперь любое видео, где наши военнослужащие осуществляют выстрелы против врага, — на фронте, или на учениях – должно изучать ГБР на предмет того, а не разгневали ли наши воины, случайно, своими выстрелами Путина и не запланировали ли они, вдруг, войну с Россией? Уверен, что большей дискредитации украинской правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева", – резюмировало Сергей Таран.

Отметим, сам Юрий Бутусов считает, что производство ГБР напрямую связано с его перепалкой во время пресс-марафона с президентом, а также с теми данными, которые он озвучил по "вагнеровцам". Такую позицию журналист озвучил в интервью каналу "Украины 24".

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