logo

BTC/USD

57463.97

ETH/USD

4335.40

LTC/USD

198.96

USD/UAH

27.37

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Таран: большей дискредитации правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева
commentss НОВОСТИ Все новости

Таран: большей дискредитации правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева

В действиях Бутусова могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей 437 - планирование, подготовка и ведение агрессивной войны

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Словесная перепалка президента Зеленского во время пресс-марафона с журналистами оказывается была еще не дном. Потому что ГБР открыло производство против журналиста Юрия Бутусова из-за его видео на учениях, где он совершает выстрел из пушки со словами "По оккупантам огонь!". По версии следствия, в этих действиях могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей 437 ("планирование, подготовка и ведение агрессивной войны"). Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Сергей Таран.

Таран: большей дискредитации правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева

ГБР открыло дело из-за видео Бутусова, на котором он стреляет из гаубицы. Фото: Юрий Бутусов в Facebook

Эксперт отмечает, в ГБР упорно не хотят расследовать коррупцию президентской программы "Большое строительство" и постоянные заявления о правонарушении "слуг народа" из парламента. Эти заявления часто подкреплены документально. А вот обвинить в абсурдном преступлении журналиста, задавшего Владимиру Зеленскому неудобный вопрос в прямом эфире, оно может меньше, чем за сутки. Теперь это доказано на практике.

"И по логике ГБР теперь любое видео, где наши военнослужащие осуществляют выстрелы против врага, — на фронте, или на учениях – должно изучать ГБР на предмет того, а не разгневали ли наши воины, случайно, своими выстрелами Путина и не запланировали ли они, вдруг, войну с Россией? Уверен, что большей дискредитации украинской правоохранительной системы не сможет придумать даже Скабеева", – резюмировало Сергей Таран.

Отметим, сам Юрий Бутусов считает, что производство ГБР напрямую связано с его перепалкой во время пресс-марафона с президентом, а также с теми данными, которые он озвучил по "вагнеровцам". Такую позицию журналист озвучил в интервью каналу "Украины 24". 

Читайте также на портале "Комментарии" — Мураев и Бутусов едва не подрались в прямом эфире.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/10219965425110024
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!