"Мы говорим о черт знает чем": на марафоне Зеленского поссорились журналисты

Во время президентского пресс-марафона произошла перепалка между журналистом Юрием Бутусовым и тележурналисткой 1 +1 Наталией Мосейчук.

Пресс-марафон Владимира Зеленского (www.president.gov.ua)

Юрий Бутусов отметил, "что президент издевается над государством вместо принятия государственных решений". На это президент ответил. Владимир Зеленский назвал своего гостя "интересным человеком".

Журналистка перебила Юрия Бутусова и призвала его не продолжать этот тренд.

Она сказала: "Я не могу поддержать этот тренд. Мне стыдно. Мне стыдно за все это. Когда лидеры общественного мнения начинают говорить в лицо президенту. Мне стыдно за происходящее в государстве. Я видела выступления Тони Блэра, премьера Великобритании, я видела выступления Альберта Гора. Они говорили об экологии, об образовании, а мы говорим о черт знает чем..

Наталья Мосейчук продолжила свой диалог дальше: "И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране. А я хочу жить в другой стране. Я не хочу, чтобы Владимир Зеленский продолжал риторику "Стадион так стадион", я не хочу этой борьбы с Порошенко, она надоела всем. Страна рушится. Надо понимать это чувство.

Тем временем журналистку снова перебил Юрий Бутусов. ОН продолжил обвинять власти в провале операции с вагнеровцами.

В частности, он сказал: "Кто ответит за провал операции. Сидит человек и улыбкой несет полную чушь, о которой он не дал показаний. Он просто нагло лжет.

Владимир Зеленский тоже присоединился к горячей дискуссии во время мероприятия. Он сказал: "Вы сейчас говорите с Президентом. Прекратите эту риторику, вы разговариваете с народно избранным Президентом, законно избранным Президентом Украины. Вы не на площади за деньги с плакатом. Вы сидите здесь. Вас пригласили, как Лидера общественного мнения. Вы спросили, я вам ответил, вы продолжаете всех перебивать, вы говорите, я должен предоставить показы какие-то давать. Я ответил понятно.

После этого координатор мероприятия передал слово журналистке Мосейчук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Бутусов уличил Порошенко во лжи и раскрыл детали пребывания его сына на Донбассе. Экспрезидент Петр Порошенко, летом 2014 года исполняющий свои обязанности гаранта, предоставил ложную информацию, что его сын в составе действующей армии находится под Иловайском. Это было в конце августа, когда украинских армейцев оцепили регулярные подразделения армии РФ. По его словам, он в присутствии многих подчеркнул, о критичности ситуации, о том, что нужно спасать солдат, потому что сил для деблокады не хватает. От него должен быть приказ на уход, чтобы русские войска не закрыли оцепление.

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