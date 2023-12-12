Планируют ли уволить Залужного: ответ Умерова



















Президент Украины не планирует отправлять в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или кого-либо другого из командования украинской армии. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает портал "Комментарии".

О непростых отношениях Залужного и Зеленского пишут уже давно. Фото из открытых источников

Рустем Умеров заверил, что вопрос об увольнении Залужного не стоит в повестке дня.

При этом министр обороны отметил, что вопрос отставки Главнокомандующего ВСУ "раскручивают как извне, так и внутри (Украины – ред.)".

Министр рассказал, что шутит вместе с Залужным над его "отставкой". По словам Умерова, во время встреч он спрашивает у Главнокомандующего: "Кто на этот раз тебя увольняет?".

К слову, 12 декабря Рустем Умером вместе с Валерием Залужным поздравили Александра Сырского и военнослужащих с днем Сухопутных войск Украины.

Как известно, ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала Валерия Залужного написать заявление об отставке с поста Главнокомандующего ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос убежден, что политика и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – вещи вообще не совместимые. Генерал запаса считает, что Залужный опасается украинской политики, "как черт ладана". В то же время, отметил офицер, Главнокомандующий ВСУ разбирается в войне, а потому занимается исключительно ею. Вместе с тем, он напомнил примеры из мировой истории, когда военных подталкивали заниматься политикой и они соглашались.

"Комментарии" также писали, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть разные точки зрения по решению какой-то сложной проблемы. Однако, по словам Маляр, слухи о существовании конфликта между ними – не больше, чем информационные вбросы врага.

