Александр Корниенко дал комментарий о смерти Антона Полякова

Бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков 8 октября был найден без признаков жизни. В полиции сообщают, что нардепу стало плохо, когда он ехал в такси по Киеву. Водитель вызвал "скорую", но спасти нардепа не удалось.

Народный депутат Антон Поляков, фото из открытых источников

Тело Антона Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причиной смерти называют острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца. В полиции рассматривают версию естественной смерти нардепа, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На месте работали следователи и криминалисты, судебно-медицинский эксперт.

Во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил сожаление по поводу смерти Полякова, передает корреспондент портала "Комментарии".

"Это единственный человек с которым мы выясняли справедливость и с которым я ходил в НАБУ. У меня много с ним воспоминаний. Я очень сожалею о случившемся. Несмотря на все политические моменты, он был человеком, который хотел справедливости, хотел, чтобы Украина жила лучше", — отметил Корниенко.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам таксиста, Антону Полякову внезапно стало очень плохо. Его тошнило, политик не мог держать себя в руках, у него даже начались судороги. Таксист, проезжая по проспекту Соборности, увидел человека, который едва держался на ногах, он поднимал руку и пытался остановить автомобиль. Этим человеком был Антон Поляков.

Также мы писали, что за четыре дня до смерти Поляков в прямом эфире заявил, что дал показания НАБУ по конвертам "слуг". Кроме того, в ночь его смерти в Киеве якобы отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Удивительно и то, как было найдено тело нардепа.

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