Александр Корниенко дал комментарий о смерти Антона Полякова

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Козлова Альбіна
Бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков 8 октября был найден без признаков жизни. В полиции сообщают, что нардепу стало плохо, когда он ехал в такси по Киеву. Водитель вызвал "скорую", но спасти нардепа не удалось.
Народный депутат Антон Поляков, фото из открытых источников
Тело Антона Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причиной смерти называют острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца. В полиции рассматривают версию естественной смерти нардепа, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На месте работали следователи и криминалисты, судебно-медицинский эксперт.
Во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил сожаление по поводу смерти Полякова, передает корреспондент портала "Комментарии".
Как сообщал портал "Комментарии", по словам таксиста, Антону Полякову внезапно стало очень плохо. Его тошнило, политик не мог держать себя в руках, у него даже начались судороги. Таксист, проезжая по проспекту Соборности, увидел человека, который едва держался на ногах, он поднимал руку и пытался остановить автомобиль. Этим человеком был Антон Поляков.
Также мы писали, что за четыре дня до смерти Поляков в прямом эфире заявил, что дал показания НАБУ по конвертам "слуг". Кроме того, в ночь его смерти в Киеве якобы отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Удивительно и то, как было найдено тело нардепа.
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