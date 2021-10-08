Алексей Гончаренко рассказал, зачем «слуги народа» хотят изменить Регламент работы ВР

После отставки Дмитрия Разумкова и назначения на пост спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука парламент еще больше станет похож на департамент Офиса президента. Фактически сделан еще один шаг для того, чтобы Верховной Раде стать нотариальной конторой, где просто с печатью штампуются те решения, которые поступили с Банковой. Как передает издание "Комментарии", такое мнение во время подхода ко СМИ высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко Фото: Фейсбук Алексея Гончаренко

Нардеп отметил, если бы спикером стала Яна Зинкевич или Алексей Гончаренко, то все же прекрасно понимают, что такого бы не было бы, а с Русланом Стефанчуком Верховная Рада точно сделает к этому еще один шаг.

Единственный вопрос, добавил Гончаренко, насколько большой шаг к этому будет сделан. Единственное можно точно сказать, что оппозиция против этого всего будет бороться.

"Мы будем бороться за украинский парламентаризм, чтобы там себе не надумал Владимир Зеленский", – отметил нардеп.

Что касается намерений от "слуг народа" внести изменения в Регламент, то Алексей Гончаренко заявил, что всегда есть возможность улучшить Регламент, можно внести определенные коррективы. Вот только нет никакой уверенности в том, что президентская "Слуга народа" реально хочет его улучшить.

Нардеп подчеркнул, у него, наоборот, есть такое чувство, что "слуги народа" хотят вообще отказаться от Регламента, а тот, что есть просто взять и ликвидировать. Они хотят найти в Регламенте лазейки, которые им позволят не рассматривать правки, что можно не слушать замечания и пожелания народных депутатов, что можно один день посвятить тому, чтобы голосовать законопроекты, а в остальные дни просто наслаждаться жизнью, отдыхать, потому что "слуги" очень быстро устают от того, что приходится постоянно наживать на кнопки.

"Мы же видели, как вчера было внеочередное заседания, где были законы, которые их ("слуг народа" Ред.) не интересовали, по пенсиях. Кстати заседание, которое в том числе пробивал Антон Поляков. Они просто не пришли своим большинством. Вся оппозиция сидела, а им это не интересно. Потому они много имеют идей, но они не приведут к тому, что Регламент станет лучше. Они приведут к тому, что это будет просто не Регламент", – резюмировал нардеп.



Читайте также на портале "Комментарии" мнение Алексея Гончаренко – Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Зеленский.

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