Переворот в Украине, как повод РФ – ввести войска: эксперты оценили вероятность

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что поводом для вторжения РФ, среди прочего, может стать попытка переворота в Украине. Эксперты проанализировали это заявление для издания "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Риски, которые есть со стороны РФ, намного опаснее, чем попытка переворота в Украине

Политический эксперт Александр Антонюк акцентирует, что, если Салливан имел в виду какие-то акции протеста в Украине – это точно не переворот.

"А, если говорить о ситуации, скажем, эскалации конфликта на юго-востоке Украины со стороны РФ, то любая провокация возможна. Россияне и так это постоянно делают на оккупированной территории Донбасса. Кстати, Салливан в том же месседже отмечал, что американское разведсообщество обрабатывает информацию, согласно которой Россия проводит работу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения. В том числе, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на оккупированной части Донбасса", – отмечает Александр Антонюк.

Он подчеркивает, что обострение военных действий – традиционная тактика Кремля. И в этом плане мы всегда должны быть готовы. Тем более, что перманентно обострение военных действий со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходи каждый день.

Эксперт не исключает, что подобные заявления со стороны США делаются, чтобы показать РФ – они держат ситуацию под контролем. И не позволят под каким-либо предлогом вторгнуться в Украину.

"Сейчас Россия выводит войска, введенные в рамках миссии ОДКБ в Казахстан. И всё внимание Кремля вновь сосредоточиться на Украине, на требовании не допустить нашего вступления в НАТО. Этот вопрос сейчас россияне активно пытаются навязать США и Альянсу. Продвигают свою повестку дня. Пытаясь убедить Запад, что Украина, Грузия и Молдова должны быть в сфере влияния РФ. Учитывая такую активность, такое поднятие ставок – не удивительно, что внимание к нашим границам особое. Как и к ситуации внутри Украины. Но даже та турбулентность, которая стала уже неким постоянным явлением в украинской политике, вряд ли может привести к госперевороту. А вот риски, которые есть со стороны РФ – постоянны. Мы живем в этом восьмой год и должны быть готовы к любым провокациям с ее стороны", – резюмирует Александр Антонюк.

Если кто-то раскачает лодку, люди могут не удержаться от протестов

По мнению политэксперта, директора Communication group Владимира Манько, заявление Салливана о том, что основанием для вторжения РФ в Украину может служить попытка госпереворота, озвучиваются как с целью информационного давления на Россию, так и из-за имеющейся информации в американской разведке.

"Последние события в Казахстане показали, что Россия использовала беспорядки для ввода войск ОДКБ, основой которых являются русские. Эта операция удалась и теперь Казахстан, а точнее его руководство, зависимы от Кремля. Возможно ли что-нибудь подобное в Украине? Почему бы и нет, – считает эксперт. – Если кто-то раскачает лодку (а это не обязательно оппозиция, потому что лодку может расшатывать и власть своими умышленными или ненамеренными действиями), люди могут не удержаться от протестов. Протестовать могут сторонники разных политсил, в том числе и противоположных".

Это, уверен Владимир Манько, способно привести к хаосу – и Россия использует ситуацию в свою пользу.

"Думаю, это имел в виду представитель Белого Дома, адресуя месседж Украине, прежде всего. Кстати, президент Зеленский уже заявлял о попытке переворота , но это оказалось фейком, – напоминает эксперт. – Думаю, возможность госпереворота в Украине сейчас минимальна. Но протесты по политическим или социально-экономическим причинам вполне вероятны. И это нормально в демократической стране. Власть не способна дать ответ на безумный рост цен (по данным НБУ инфляция в 2021 году на базовые продукты питания составила 20-40% – и эта тенденция продолжится в 2022 году). Также мы видим усиление давления на политическую оппозицию".

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