Миссия – достать олигархов и за рубежом: эксперты оценили новую задачу Зеленского

На последнем заседании СНБО, которое состоялось в конце прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу – поработать с западными партнерами над тем, чтобы действия закона об олигархах распространялись и за пределами Украины. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал министр юстиции Денис Малюська. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с просьбой дать оценку самой этой идеи, а также спрогнозировать шансы на ее реализацию.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Запад с удовольствием потреплет наших олигархов

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, технически идея вполне осуществим.

"Ведь Западный мир эту деолигархизацию в Украине и запустил, – поясняет он. – Еще когда президентом был Порошенко, под нажимом Запада были приняты решения вытеснять украинских олигархов в пользу транснациональных корпораций. Наши олигархи западным элитам мешают, так как держат часть рынка. Порошенко тогда тоже говорил о деолигархизации. Но это звучало смешно – ведь сам был общепризнанным олигархом. Не удивительно, что дальше разговор дело тогда не пошло".

По словам эксперта, Зеленский начал осуществлять деолигархизацию на практике. Что западные структуры восприняли с радостью.

"Как позитивно воспримут они и возможность блокировать счета наших бизнесменов, отобрать у них какие-то активы и так далее. Запад с удовольствием потреплет наших олигархов, – считает Николай Спиридонов. – Но, по моему мнению, с точки зрения украинской экономики – это выстрел себе в ногу. То что украинский крупный бизнес присутствует в Европе – это хорошо для нас. А потому данная инициатива Зеленского для Украины – вредна. Как будут на нее реагировать отечественные представители крупного капитала – догадаться не сложно. У них уже есть консенсус – сносить Зеленского. Он сейчас вновь наладил отношения лишь с одним украинским олигархом – Коломойским. Остальные олигархи – в определенной коалиции против президента. И готовы максимально ускорить его уход".

А Зеленскому, подчеркивает эксперт, нужно будет как-то жить после того как он перестанет быть президентом.

"Учитывая, что он сделал немало необдуманных шагов, ему, скорее всего, придется покинуть Украину. Не факт, что хорошо сможет пристроиться на Западе. Он получил долгосрочные проблемы не только войной с олигархами, но и многими другими решениями, – акцентирует Николай Спиридонов. – Что касается украинских олигархов, они будут пытаться выжить. Мир не однополярный. И если их будут щемить на условном Западе, они попробуют переводить капиталы в РФ, арабские страны, в Китай. Туда, куда юрисдикция США, ЕС не особо достает".

Инициатива президента — угроза для тех украинских олигархов, которые имеют колоссальные активы и ресурсы за пределами Украины

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак называет инициативу президента Зеленского о распространении действия закона об олигархах за пределы Украины повышением ставок в вопросе реальной деолигархизации.

"Некоторое время принято было считать, что закон существенно не повлияет на статус таких лиц. Однако еще осенью тот же Порошенко 100% корпоративных прав телеканалов Прямой и 5 канал передал ООО "Медиахолдинг "Вільні медіа". При этом данный претендент на официальное звание "олигарха", лично избавляясь от активов, наверняка разными правовыми возможностями фактически продолжит сохранять влияние на редакционную политику, контент, финансирование канала. Другой претендент на легального олигарха Коломойский вышел из состава набсовета канала "1+1". Напомню, что непосредственное владения медиа является одним из 4-х критериев принадлежности к олигархам. Т.е., закон об олигархах был расценен многими крупными бизнесменами как существенная юридическая угроза, иначе таких действий не последовало бы", – уверен Олег Постернак.

По его мнению, серьезность намерений президента теперь не вызывает сомнений. Хотя власть прекрасно понимает, что олигархат сохранит свое финансовое и политическое влияние на СМИ, потому как удержание на их каналах необходимой им политической повестки – вопрос выживания и расширения всего бизнеса и личного статуса в политике.

"Олигархические медиа для власти воспринимаются как инструмент манипуляции, искажения ее действий. К примеру, распространение фейков и дезинформации, манипуляции в отношении проекта "Большое строительство", позволившее за два года фактически "сшить страну" и разогреть экономику. Поэтому распространение действия антиолигархического закона на западные активы и операции, по идее, должно дополнительно стать стимулом для принятия крупными бизнесменами решений по "очищению" своих бизнес-активов от потенциально рисковых для них медийных частей. К тому же, – продолжает эксперт, – перспектива диалога президента с западными партнерами в вопросе сотрудничества в части правоприменения закона об олигархах может быть довольно удачно вписана в концепцию борьбы с политической топ-коррупцией".

Поэтому, резюмирует Олег Постернак, можно предположить отзывчивость Запада в отношении расширения антиолигархического фронта. А это – весьма серьезная угроза для тех украинских олигархов, которые имеют колоссальные активы и ресурсы за пределами Украины и до сих пор недооценили принципиальные намерения властей.

"Закон окончательно будет запущен в мае 2022 года, посему вокруг него будет еще много интриг", – прогнозирует эксперт.

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