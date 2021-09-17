Переломный день для судебной власти: как могут события развиваться дальше

В Офисе президента Украины в четверг, 16 сентября, состоялась встреча с представителями судебной власти и международными партнерами. Ее созвали после того, как Совет судей не смог делегировать кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. В пятницу, 17 сентября, стало известно, что назначен первый состав Конкурсной комиссии, выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). И всё же особых подвижек в разблокировании судебной реформы пока не видно. Как могут события развиваться дальше? Почему в Украине такие проблемы в судебной сфере и ее реформировании? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".



Суд (фото из открытых источников)





Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что сейчас, по сути, открыт новый фронт борьбы судебной ветви власти против президента и монобольшинства.





"На данный момент судебная власть — это фактически федерация клановых групп, которые поделили между собой влияние на Высший совет правосудия (ВСП), Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), Совет судей (СС), Верховный Суд Украины, Конституционный Суд. Первый "раунд" этой борьбы мы видели во время кризиса Конституционного суда. Сейчас – следующий бой с "судебными" кланами", – отмечает эксперт.





При этом Олег Постернак подчеркивает, что, как показывает ситуация, во многом виной этому были депутаты Верховной Рады, приняв сырой законопроект о реформировании ВСП.





"Во время рассмотрения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП" от 14 июля 2021 г. нужно было бы тщательно прописывать норму 23-1. В этой статье случай, что делать, если международные организации не подадут своих кандидатов в Этический совет, прописали. А вот четкую инструкцию на случай не избрания Советом судей своих членов никто даже и не предполагал упоминать. В итоге — очередной репутационный удар по международным позициям Украины, необходимость президенту оправдываться за сворачивание судебной реформы", – поясняет эксперт.





Однако, по словам Олега Постернака, есть мнение, что Банковая может воспользоваться опрокидыванием судебной реформы в качестве аргумента в войне с Верховным Судом, председатель которого принимает активное участие в торпедирование изменений в сфере правосудия.





"В любом случае, Офис президента и монобольшинство могли бы исправить эту ситуацию оперативными законодательными изменениями", – резюмирует эксперт.





Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что практически каждая власть, которая приходит в Украину, начинает свою деятельность с разговоров о необходимости "реформировать" судебную ветвь власти. Однако все эти "реформы", по его мнению, сводятся к тому, чтобы переподчинить судебную ветвь власть под личные узкопартийные провластные интересы.



"Ни одна из так называемых "реформ", которые навязывали Украины, особенно с Запада, позитивных результатов не принесла. Более того, если в 2016 году у нас было около 9 тысяч судей, то сейчас стало на 2,5-3 тысячи меньше. Нагрузка на суды выросла невероятно. А не назначают судей почему? Потому что если назначать всех желающих, то не факт, что они будут подчиняться тем, кто их назначил", – поясняет эксперт.





По его словам, борьба за судебную ветвь власти в Украине продолжается. И в нее активно включили прозападные силы.

"Так можно будет влиять на много процессов в Украине. Напомню, что у нас есть распределение на исполнительную, законодательную и судебную власть. И если подчинить себе последнюю, то можно будет отменять решения исполнительной ветви власти. Плюс — с помощью правоохранителей привлекать к ответственности тех или иных чиновников, оппонентов, – отмечает Сергей Войченко. – Думаю, нужных делегатов в Этический совет проведут. И буду и далее насаждать "судебную реформу". А точнее – уничтожать независимость судебной ветви власти".





Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко обращает внимание на недостаточное финансовое обеспечение работы судейского ветви, а также на недостаточный кадровый потенциал.

"Об этом практически не говорят, но во многих судах, даже ключевых, нет бюджета на марки для писем. Это стимулирует, в том числе некие внутренние бухгалтерии и так далее. Но по факту суды финансово не обеспечены в достаточной мере, – отмечает эксперт. – К тому же молодые специалисты не идут в обычные суды, первой инстанции, на которые — огромная нагрузка".





Что касается комплексной судебной реформы, то она, по словам Екатерины Одарченко, давно прописана в различных документах. Соответствующие обязательства наша власть уже не раз брал-подтверждала. И с той или иной интенсивностью такая реформа движется, считает эксперт.





"Хоть, как по мне, пока мы видим лишь некомплексные вещи, которые не решают в поной мере вопросы как подготовки судей, так и их добропорядочности", – заключает Екатерина Одарченко.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 — 2023 годы". Эксперты оценили данную стратегию для портала "Комментарии".

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