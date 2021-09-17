Переломный день для судебной власти: как могут события развиваться дальше

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Ольга Чародий
В Офисе президента Украины в четверг, 16 сентября, состоялась встреча с представителями судебной власти и международными партнерами. Ее созвали после того, как Совет судей не смог делегировать кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. В пятницу, 17 сентября, стало известно, что назначен первый состав Конкурсной комиссии, выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). И всё же особых подвижек в разблокировании судебной реформы пока не видно. Как могут события развиваться дальше? Почему в Украине такие проблемы в судебной сфере и ее реформировании? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".
Суд (фото из открытых источников)
Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что сейчас, по сути, открыт новый фронт борьбы судебной ветви власти против президента и монобольшинства.
При этом Олег Постернак подчеркивает, что, как показывает ситуация, во многом виной этому были депутаты Верховной Рады, приняв сырой законопроект о реформировании ВСП.
Однако, по словам Олега Постернака, есть мнение, что Банковая может воспользоваться опрокидыванием судебной реформы в качестве аргумента в войне с Верховным Судом, председатель которого принимает активное участие в торпедирование изменений в сфере правосудия.
Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что практически каждая власть, которая приходит в Украину, начинает свою деятельность с разговоров о необходимости "реформировать" судебную ветвь власти. Однако все эти "реформы", по его мнению, сводятся к тому, чтобы переподчинить судебную ветвь власть под личные узкопартийные провластные интересы.
"Ни одна из так называемых "реформ", которые навязывали Украины, особенно с Запада, позитивных результатов не принесла. Более того, если в 2016 году у нас было около 9 тысяч судей, то сейчас стало на 2,5-3 тысячи меньше. Нагрузка на суды выросла невероятно. А не назначают судей почему? Потому что если назначать всех желающих, то не факт, что они будут подчиняться тем, кто их назначил", – поясняет эксперт.
По его словам, борьба за судебную ветвь власти в Украине продолжается. И в нее активно включили прозападные силы.
"Так можно будет влиять на много процессов в Украине. Напомню, что у нас есть распределение на исполнительную, законодательную и судебную власть. И если подчинить себе последнюю, то можно будет отменять решения исполнительной ветви власти. Плюс — с помощью правоохранителей привлекать к ответственности тех или иных чиновников, оппонентов, – отмечает Сергей Войченко. – Думаю, нужных делегатов в Этический совет проведут. И буду и далее насаждать "судебную реформу". А точнее – уничтожать независимость судебной ветви власти".
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко обращает внимание на недостаточное финансовое обеспечение работы судейского ветви, а также на недостаточный кадровый потенциал.
"Об этом практически не говорят, но во многих судах, даже ключевых, нет бюджета на марки для писем. Это стимулирует, в том числе некие внутренние бухгалтерии и так далее. Но по факту суды финансово не обеспечены в достаточной мере, – отмечает эксперт. – К тому же молодые специалисты не идут в обычные суды, первой инстанции, на которые — огромная нагрузка".
Что касается комплексной судебной реформы, то она, по словам Екатерины Одарченко, давно прописана в различных документах. Соответствующие обязательства наша власть уже не раз брал-подтверждала. И с той или иной интенсивностью такая реформа движется, считает эксперт.
"Хоть, как по мне, пока мы видим лишь некомплексные вещи, которые не решают в поной мере вопросы как подготовки судей, так и их добропорядочности", – заключает Екатерина Одарченко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 — 2023 годы". Эксперты оценили данную стратегию для портала "Комментарии".
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