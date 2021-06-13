Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №
231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного
судопроизводства на 2021 — 2023 годы". Эксперты оценили данную стратегию для портала "Комментарии".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной
деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько обращает внимание,
что особенности функционирования судебной системы Украины — один из факторов,
так или иначе сдерживающих развитие государства. И ставящих под угрозу
реализацию конституционных гарантий соблюдения прав граждан.
"Именно поэтому темы, касающиеся реформирования судебной
ветви власти, максимально обсуждаемы. Ведь последствия таких реформ способны
повлиять как на повышение, так и на снижение качества жизни граждан, —
подчеркивает эксперт. — В условиях, когда доверие к судам, по данным
многочисленных социисследований, находится практически в пределах
статистической погрешности, вполне ожидаемо скептическое восприятие тех или иных
идей — как обществом, так и профессиональной сообществом".
По мнению Мирославы Чорноусько, не является исключением и
утвержденная президентом Стратегия развития органов правосудия и
конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.
"Безотносительно к его содержанию документа, он является
декларативным, — подчеркивает она. – Для его выполнения должна быть разработана
четкая программа действий. И уже потом осуществлены конкретные шаги, в
частности, законодательные и организационные. Но практика показывает, что
последнее является самым сложным для исполнения. Поэтому, независимо от того,
являются положения стратегии положительными или отрицательными, не следует
делать поспешных выводов. Так называемый "конституционный кризис-2020" и анализ
решений, экстренно принятых в этой связи, позволяет констатировать, что они не
следовали по каким-то утвержденным государственным стратегиям. Что не помешало
принять некоторые из них, вопреки Конституции и законам Украины".
Что же касается содержания документа, он имеет ряд системных
и точечных недостатков, отмечает Мирослава Чорноусько.
"Стратегии присуща уже традиционная для украинского
нормотворчества проблема — нехватка конкретики, применение избыточного
количества абстрактных оценочных понятий и отсутствие четких временных,
содержательных и сущностных критериев там, где о них должна идти речь, —
поясняет адвокат. — Ряд положений может трактоваться произвольно. Не обошлось
без внесения в текст достаточно дискуссионных положений, касающихся отдельных
изменений в процессуальные кодексы, возможности отзыва судей, их отставки,
введения уголовной ответственности судей за "своевольное злоупотребление своими
полномочиями", отбора судей КСУ и их ответственности и тому подобное".
Вместе с тем, подчеркивает Мирослава Чорноусько, непонятным
остается четкое стратегическое видение формирования Высшей квалификационной
комиссии судей Украины (ВККСУ), Высшей рады правосудия (ВРУ), функционирования
Общественного совета добродетели и тому подобное.
"Похоже, что такое видение отсутствует вообще в том виде,
чтобы изложить его достаточно конкретно. Стратегия одновременно содержит хотя и
довольно общие, но обнадеживающие положения по оптимизации ставок судебного
сбора (с целью улучшения доступа к правосудию), прав адвокатов и гарантий адвокатской
деятельности, а также надлежащего организационно-финансового обеспечения судов,
обеспечения функционирования суда присяжных. Тем не менее, как всегда
существует риск того, что подобные позитивные положения вряд ли будут
реализованы в ближайшее время в полном объеме, — считает Мирослава Чорноусько.
— Найдут ли эти положения свое отражение на практике, можно будет оценить уже в
ближайшее время. Ведь только осуществление немедленных шагов в указанных
направлениях сделает возможным достижение поставленных Стратегией целей до 2023
года".
Глава Центра политических студий "Доктрина"
Ярослав Божко уверен, что утвержденная стратегия открывает Банковой
дополнительные возможности в сфере реконфигурации судебной власти в Украине.
"Как показывает практика конфликтов с главой КСУ и
отдельными группами влияния в судебной сфере, для нынешней Банковой это
приоритетно, — поясняет эксперт. — Особенно для реализации ранее анонсированных
изменений. К примеру, принятия новой Конституции, под которую вероятно и было принято
законодательство о референдумах".
По мнению Ярослава Божко, регламентирование судебной сферы
остается частью стратегии по "перетряске" судебной власти и ее
подчинению.
"В этой ситуации власть пользуется высоким уровнем коррупции
в судебной среде и недоверием к судьям. При этом решения, предлагаемые
властями, как правило, некорректны с правовой точки зрения. А значит — их
исполнение будет держаться сугубо на политической воле. И они будут иметь
возможность "рассыпаться" при смене руководства страны", —
прогнозирует эксперт.
Как сообщали ранее бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности своим указом, во второй раз не явился в суд по избранию меры пресечения.
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