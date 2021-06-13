Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 — 2023 годы". Эксперты оценили данную стратегию для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько обращает внимание, что особенности функционирования судебной системы Украины — один из факторов, так или иначе сдерживающих развитие государства. И ставящих под угрозу реализацию конституционных гарантий соблюдения прав граждан.

"Именно поэтому темы, касающиеся реформирования судебной ветви власти, максимально обсуждаемы. Ведь последствия таких реформ способны повлиять как на повышение, так и на снижение качества жизни граждан, — подчеркивает эксперт. — В условиях, когда доверие к судам, по данным многочисленных социисследований, находится практически в пределах статистической погрешности, вполне ожидаемо скептическое восприятие тех или иных идей — как обществом, так и профессиональной сообществом".

По мнению Мирославы Чорноусько, не является исключением и утвержденная президентом Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

"Безотносительно к его содержанию документа, он является декларативным, — подчеркивает она. – Для его выполнения должна быть разработана четкая программа действий. И уже потом осуществлены конкретные шаги, в частности, законодательные и организационные. Но практика показывает, что последнее является самым сложным для исполнения. Поэтому, независимо от того, являются положения стратегии положительными или отрицательными, не следует делать поспешных выводов. Так называемый "конституционный кризис-2020" и анализ решений, экстренно принятых в этой связи, позволяет констатировать, что они не следовали по каким-то утвержденным государственным стратегиям. Что не помешало принять некоторые из них, вопреки Конституции и законам Украины".

Что же касается содержания документа, он имеет ряд системных и точечных недостатков, отмечает Мирослава Чорноусько.



"Стратегии присуща уже традиционная для украинского нормотворчества проблема — нехватка конкретики, применение избыточного количества абстрактных оценочных понятий и отсутствие четких временных, содержательных и сущностных критериев там, где о них должна идти речь, — поясняет адвокат. — Ряд положений может трактоваться произвольно. Не обошлось без внесения в текст достаточно дискуссионных положений, касающихся отдельных изменений в процессуальные кодексы, возможности отзыва судей, их отставки, введения уголовной ответственности судей за "своевольное злоупотребление своими полномочиями", отбора судей КСУ и их ответственности и тому подобное".

Вместе с тем, подчеркивает Мирослава Чорноусько, непонятным остается четкое стратегическое видение формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ), Высшей рады правосудия (ВРУ), функционирования Общественного совета добродетели и тому подобное.

"Похоже, что такое видение отсутствует вообще в том виде, чтобы изложить его достаточно конкретно. Стратегия одновременно содержит хотя и довольно общие, но обнадеживающие положения по оптимизации ставок судебного сбора (с целью улучшения доступа к правосудию), прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, а также надлежащего организационно-финансового обеспечения судов, обеспечения функционирования суда присяжных. Тем не менее, как всегда существует риск того, что подобные позитивные положения вряд ли будут реализованы в ближайшее время в полном объеме, — считает Мирослава Чорноусько. — Найдут ли эти положения свое отражение на практике, можно будет оценить уже в ближайшее время. Ведь только осуществление немедленных шагов в указанных направлениях сделает возможным достижение поставленных Стратегией целей до 2023 года".

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен, что утвержденная стратегия открывает Банковой дополнительные возможности в сфере реконфигурации судебной власти в Украине.

"Как показывает практика конфликтов с главой КСУ и отдельными группами влияния в судебной сфере, для нынешней Банковой это приоритетно, — поясняет эксперт. — Особенно для реализации ранее анонсированных изменений. К примеру, принятия новой Конституции, под которую вероятно и было принято законодательство о референдумах".

По мнению Ярослава Божко, регламентирование судебной сферы остается частью стратегии по "перетряске" судебной власти и ее подчинению.



"В этой ситуации власть пользуется высоким уровнем коррупции в судебной среде и недоверием к судьям. При этом решения, предлагаемые властями, как правило, некорректны с правовой точки зрения. А значит — их исполнение будет держаться сугубо на политической воле. И они будут иметь возможность "рассыпаться" при смене руководства страны", — прогнозирует эксперт.

Как сообщали ранее бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности своим указом, во второй раз не явился в суд по избранию меры пресечения.

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