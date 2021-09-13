Совет судей заблокировал запуск этического совета в Украине: что будет дальше

В понедельник, 13 сентября, Совет судей заблокировал запуск этического совета в Украине, а тем самым – и основную часть судебной реформы. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский созывает у себя председателя Совета судей, Верховного Суда, парламента, а также послов стран "Большой семерки". Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии".

Суд (фото из открытых источников)

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" считает, что мы пожинаем объективные и закономерные последствии абсолютно бездумных действий президент, послов, различных международных институций, которые подписались под списками т.н. "международных экспертов".





"Мы видим там лишь фамилии и регалии, которые ничем не подтверждены. Должны ли мы этому верить? Не уверен, учитывая опыт отбора судей в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) в прошлый раз. Когда то, что было в резюме лиц, которые проходили отбор, не совсем, на мой взгляд, соответствовало реалиям", – отмечает Ростислав Кравец. Он сообщил, что уже направил запрос с Высший совет правосудия с просьбой предоставить ряд сведений о кандидатах.





"А именно – биографии указанных лиц. Нам ничего толком о них неизвестно, кроме кратких сведений. Второе – информацию о наличии (отсутствии) у этих лиц привлечения к уголовной, гражданской, административной и дисциплинарной ответственности. Может, он пьяный за рулем периодически ездит, наркотикам баловался? Мало ли, что он был когда-то прокурором. Он же уже уволен. Сколько мы знаем тех же американских прокуроров, оказавшихся коррупционерами. Также важно, чтобы кандидаты предоставили декларации за последние 10 лет. Чтобы мы сами могли оценить их доброчестность, – считает эксперт. – К примеру, у прокурора доход по декларации 100 тысяч долларов в год, а недвижимости у него – на 50 миллионов. Ну, мы же понимаем, что это коррупционный прокурор. Почему мы должны на слово верить каким-то иностранным послам, когда они пытаются навязать нам своих людей, чтобы те отбирали нам судей? И самое важное – хотелось бы видеть декларацию родственных связей. Может, у них родственники в иностранных спецслужбах – в ЦРУ, ФБР, ФСБ?"



Также Ростислав Кравец считает необходимым, чтобы от каждого кандидата было письменное заявление об отсутствии конфликта интересов в части участия в этой комиссии. Плюс – что они не являются сотрудниками, не работают в интересах иностранных правительств, иностранных спецслужб.





"Неудивительно, что за них никто не проголосовал, потому что о них ничего не известно. А даже те мизерные данные, которые известны, вызывают массу вопросов. Понятно, что у членов совета судей, которые берут на себя ответственность по отбору этих кандидатов, возникает логичный вопрос – что это за люди, кто они такие? Почему нам не дают узнать о них побольше? Лица с непонятным образованием, не знающие украинский язык, украинских законов. Что они будут отбирать? Фактически нам навязывают непонятно кого, – отмечает экспрет. – Абсолютно объективно, что таким образом отбор не может проходить. Они просто будут назначать того, кого им скажут назначать".

Ростислав Кравец заявляет, что подобные действий со стороны президента, ВР говорят о государственной измене.

"Украинцы не могут делегировать свои полномочия по отбору своих же судей каким-то иностранцам. На каком основании? Это прямо противоречит Конституции", – резюмирует эксперт.





По мнению политолога Максима Джигуна, провал голосование за кандидатов в этический совет судей свидетельствует, что судейское лобби в Украине функционировало ранее, функционирует сейчас и не собирается останавливаться.





"То, что качественная судебная реформа сталкивается с барьерами в виде саботажа, абсолютного блокирования отбора незаангажированных кандидатов — указывает на то, что существуют огромные проблемы. И есть заинтересованные стороны, чтобы все оставалось как есть. Чтобы у них оставались определенные финансовые, политические возможности, дающие власть судить не по закону, а по заказу", – отмечает Максим Джигун.





Он считает, что конфликт в процессе отбора членов этического совета был заложен изначально. Ведь из 6 кандидатов 3 должны были быть от международных организаций – с решающим влиянием на процесс отбора судей в дальнейшим.

"Фактически это ставило под вопрос функционирования старой коррумпированной системы, ее выживание. Потому уже на этом этапе лоббисты и судейская мафия начали делать всё, чтобы не позволить случится переменам. Президент Зеленский как автор законопроекта предоставил право именно Совету судей голосовать за кандидатов в этический совет. И можно было предвидеть, что будет такой саботаж. Что система будет отбиваться. В этом была определенная ошибка. Но если посмотреть на ситуацию детальнее, кому можно было бы дать из нынешней судебной системы возможность формировать этический совет? Ведь наша судебная система насквозь пропитана коррупционными интересами, всевозможными махинациями", – подчеркивает политолог.





В итоге мы оказались в глухом углу, резюмирует он. Угроза существования любой группы влияния внутри судебной ветви власти обязательно будет оборачиваться противодействием с ее стороны.





"Очевидно, что переломить ситуацию будет сложно, – прогнозирует Максим Джигун. – Но и предоставить возможность перезапуска того же самого Высшего совета правосудия, других судебных институций исключительно зарубежным экспертам нельзя. Это бы получило огромную долю критики со стороны оппозиционных сил, особенно пророссийских. Пошли мы разговоры, что на Украину якобы оказывается мощное влияние со стороны других государств, что это не демократично, что это потеря суверенитета. Как ускорить процесс реформирования? Вряд ли сейчас быстро что-то удастся сделать. Есть соответствующий законопроект, за который проголосовали. И там прописан порядок отбора — как раз таки через Съезд судей. Так что вариантов два. Первый — давить со стороны президента на Съезд судей и требовать от них вновь собраться и провести отбор кандидатов в этический совет. Второй — принимать другой законопроект (что очень тяжело, долго и нелогично) и пытаться таким образом изменить систему, предоставив право по отбору кандидатов какой-то другой институции (что, скорее всего, приведет к схожему результату)".





Напомним, граждане Украины совсем не верят в судебную систему нашей страны. Именно это доказывают результаты большого социологического исследования "Оценка деятельности судебной системы", проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Fundation.









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