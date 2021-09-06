Партия Порошенко назвала имя своего кандидата на мэрских выборах в Харькове: какие неожиданности могут произойти

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Ольга Чародий
Партия пятого президента Петра Порошенко, "Европейская солидарность",
выдвинула своего кандидата в мэры Харькова — гендиректора ООО "Мясокомбинат
"Мясной", депутата облсовета от ЕС Александра Скорика. Вскоре подтянутся другие
игроки. Каков предварительный расклад в битве за пост градоначальника Харькова,
которая состоится 31 октября? Какие неожиданности могут произойти? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".
Александр Скорик - фото из открытых источников
Директор Украинского института политики Руслан Бортник
считает, что на харьковских выборах в данный момент выделяются два реальных
конкурента: Игорь Терехов (бывший глава горсовета, который после смерти мэры
Геннадия Кернеса занял пост и. о. мэра Харькова) и Михаил Добкин (бывший
председатель Харьковской облгосадминистрации, экс-мэр Харькова, экс-нардеп).
По мнению эксперта, в расклад еще может вмешаться власть
(через правоохранительные органы), отдельные политические оппоненты.
Пока же можно говорить о конкурентной истории. Мне кажется, у
Терехова и Добкина шансы на данный момент равные".
Политический эксперт Александр Савченко уверен, что ни одна
из существующих активных партий не имеет сейчас реально проходного кандидата. В
лидерах опросов – Терехов и Добкин, которые в данный момент с представленными в
парламенте политсилами не ассоциируются.
"Порошенко выдвинул Скорика, понимая, что проходных
кандидатов нет от той же "Евросолидарности". И он попросту использует местные
выборы, чтобы "прокачать" Скорика в качестве – как ему видится – политического
лидера Харьковской области. Что весьма далеко от реальности. Скорик не
узнаваем, не известен. Как мне кажется, там нет и сотой части харизмы. Все
остальные партии тоже будут пытаться, если у них есть узнаваемый кандидат,
использовать эти выборы просто для рекламы. Они и не участвовать не могут.
Вроде как дело престижа. Но и бюджеты особо тратить не хочется, понимая
бесперспективность", – поясняет Александр Савченко.
По его мнению, реальных кандидатов на сегодняшний день два.
"Первый – те, кто будет считать. И раньше, при помощи людей
Авакова, Терехов имел безумное первенство в этом деле. Второй – кто имеет
реальную узнаваемость. А это как раз Добкин, – подчеркивает эксперт. – Что
касается Терехова, думаю, за ним стоят финансовые игроки, как тот же Фукс.
Вопрос в том, хорошо это или нет сейчас для Офиса президента. С одной стороны –
Терехов имеет админресурс, не надо его давать. Более-менее четко понимает, как
надо действовать с нацрадикалами. Но с другой стороны, его поддерживают те, к
кому у Банковой, мягко говоря, негативное отношение. Плюс он "замазан"
Аваковым, а эту команду сейчас пытаются оттеснить отовсюду. То есть, как бы
свой, но и не свой. И пока непонятно, сделает ли Банковая ставку на Терехова.
Думаю, что еще не сделала. Или сделала, но не вся, не все функционера. Ведь
Банковая – она тоже разнородна. Каждый скрипач думает там, что руководит
оркестром".
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