Партия Порошенко назвала имя своего кандидата на мэрских выборах в Харькове: какие неожиданности могут произойти

Партия пятого президента Петра Порошенко, "Европейская солидарность", выдвинула своего кандидата в мэры Харькова — гендиректора ООО "Мясокомбинат "Мясной", депутата облсовета от ЕС Александра Скорика. Вскоре подтянутся другие игроки. Каков предварительный расклад в битве за пост градоначальника Харькова, которая состоится 31 октября? Какие неожиданности могут произойти? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Александр Скорик - фото из открытых источников

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что на харьковских выборах в данный момент выделяются два реальных конкурента: Игорь Терехов (бывший глава горсовета, который после смерти мэры Геннадия Кернеса занял пост и. о. мэра Харькова) и Михаил Добкин (бывший председатель Харьковской облгосадминистрации, экс-мэр Харькова, экс-нардеп).

"Скорее всего, именно Терехов и Добкин и стоящие за ними силы разыграют харьковскую корону. Остальные кандидаты играют техническую роль или просто демонстрируют свой флаг, свои политические амбиции, – поясняет Руслан Бортник. – Тот же Скорик, которого выдвинула "Евросолидарность", шансов на выборах в Харькове практически не имеет. Но потенциально может оттянуть голоса, как и возможный кандидат от "Слуги народа", от чуть более умеренного Терехова".

По мнению эксперта, в расклад еще может вмешаться власть (через правоохранительные органы), отдельные политические оппоненты.

"Для Добкина очень важно сегодня консолидировать бело-голубой сегмент. Посмотрим, будут ли кандидаты от ОПЗЖ, от Оппоблока, которые могут растянуть это электоральное поле. Для Терехова важно себя позиционировать в качестве умеренного кандидата, получить реальную поддержку со стороны власти, – отмечает Руслан Бортник. – Особенно на фоне отставки министра внутренних дел Авакова, которого связывали с Тереховым. И на фоне изменений в харьковских политических элитах, которые происходят в последние месяцы: уголовные дела, отставка руководителя облсовета Артура Товмасяна с исключением его же с поста лидеру местной фракции "Слуги народа".

Пока же можно говорить о конкурентной истории. Мне кажется, у Терехова и Добкина шансы на данный момент равные".



Политический эксперт Александр Савченко уверен, что ни одна из существующих активных партий не имеет сейчас реально проходного кандидата. В лидерах опросов – Терехов и Добкин, которые в данный момент с представленными в парламенте политсилами не ассоциируются.



"Порошенко выдвинул Скорика, понимая, что проходных кандидатов нет от той же "Евросолидарности". И он попросту использует местные выборы, чтобы "прокачать" Скорика в качестве – как ему видится – политического лидера Харьковской области. Что весьма далеко от реальности. Скорик не узнаваем, не известен. Как мне кажется, там нет и сотой части харизмы. Все остальные партии тоже будут пытаться, если у них есть узнаваемый кандидат, использовать эти выборы просто для рекламы. Они и не участвовать не могут. Вроде как дело престижа. Но и бюджеты особо тратить не хочется, понимая бесперспективность", – поясняет Александр Савченко.

По его мнению, реальных кандидатов на сегодняшний день два.

"Первый – те, кто будет считать. И раньше, при помощи людей Авакова, Терехов имел безумное первенство в этом деле. Второй – кто имеет реальную узнаваемость. А это как раз Добкин, – подчеркивает эксперт. – Что касается Терехова, думаю, за ним стоят финансовые игроки, как тот же Фукс. Вопрос в том, хорошо это или нет сейчас для Офиса президента. С одной стороны – Терехов имеет админресурс, не надо его давать. Более-менее четко понимает, как надо действовать с нацрадикалами. Но с другой стороны, его поддерживают те, к кому у Банковой, мягко говоря, негативное отношение. Плюс он "замазан" Аваковым, а эту команду сейчас пытаются оттеснить отовсюду. То есть, как бы свой, но и не свой. И пока непонятно, сделает ли Банковая ставку на Терехова. Думаю, что еще не сделала. Или сделала, но не вся, не все функционера. Ведь Банковая – она тоже разнородна. Каждый скрипач думает там, что руководит оркестром".

Напомним, и звестная в Украине база "Миротворец" "пополнилась" фамилией Вадима Слюсарева, который является одним из руководителей партийной ячейки "Слуга народа" в Харьковской области.

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