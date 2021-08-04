Уход Авакова и его людей: что в дальнейшем может ожидать украинскую власть

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Елизавета Черных
Сегодня, 4 августа, НАБУ вручило подозрение Артуру Товмасяну, главе Харьковского облсовета и лидеру местной фракции "Слуги народа" (откуда его уже исключили). Ему вменяют получение взятки в 1 миллион гривен.
Арсен Аваков - фото из открытых источников
Сегодня же кресло замминистра МВД покинул Антон Геращенко.
И Товмасяна и Геращенко считают людьми экс-главы МВД Арсена Авакова, оставившего в июле министерский пост.
О чём говорит происходящее? Кто еще может пострадать? К чему всё это может привести? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Эксперт Украинского института политики Никита Трачук со ссылкой на свои источники отмечает, что когда в 2020 году назначали Товмасяна, переломили "через колено" харьковскую фракцию "Слуги народа".
Никита Трачук напоминает, что главным кандидатом на мэрское кресло в данный момент считают Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности городского головы. И которого считают человеком Авакова.
Он прогнозирует, что в ближайшее время произойдет отставка главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя Киевской полиции Андрея Крищенко, других людей, так или иначе ассоциируемых с Аваковым.
Политтехнолог Александр Кондратенко рассуждает так:
По мнению эксперта, отставка Авакова была неслучайна – это снятие последнего "предохранителя" перед кризисом. "Зачищая" людей Арсена Борисовича, глава государства получит в лице бывшего главы МВД сильного врага. И в случае массовых протестов уже этой осенью (или же по формуле Штайнмайера, или по земле, или по тарифам, или всё это вместе) без Авакова будет ой как сложно, считает Александр Кондратенко.
По его мнению, чтобы понимать куда движется процесс и какую концепцию видит Зе-команда во главе с главой Офиса президента Ермаком и его окружением, необходимо посмотреть на происходящее с точки зрения формирования в стране нового уклада. А именно – перехода с демократии на такой себе "плюс-минус авторитарный" режим. Что, судя по многим факторам, и происходит.
"То, что Банковая поставила во главе МВД своего более лояльного человека – Дениса Монастырского – вовсе не означает, что он справится с возлагаемыми на него надеждами. Ведь как само огромное МВД, так и многие "фигуры" (начиная от начальников, замов и т. д. и заканчивая личным составом), по сей день верны главному, пусть и бывшему, силовику в правительстве. А влияние Авакова никуда не делось, – акцентирует Александр Кондратенко. – Думаю, осень будет "жарче" лета. Если Зеленский и приближенные к нему люди думают, что можно просто так изменить систему, которую отстроил Аваков, и превратить нынешнее МВД в машину для расправ, как при Януковиче, то они очень сильно ошибаются. Дробление министерства – ход правильный, но, наверное, чуточку запоздалый. Неприятные последствия ожидают всю нынешнюю власть в краткосрочной перспективе в случае, если она будет убирать важных для Авакова людей. Не исключено, что Аваков станет "черным лебедем" Зеленского".
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сегодня, 18:26
Ерунда это все никакой личный состав Авакову не был верен, исполняли его приказы так как он был босом, каждый думает о своем интересе.