Уход Авакова и его людей: что в дальнейшем может ожидать украинскую власть

Сегодня, 4 августа, НАБУ вручило подозрение Артуру Товмасяну, главе Харьковского облсовета и лидеру местной фракции "Слуги народа" (откуда его уже исключили). Ему вменяют получение взятки в 1 миллион гривен.

Арсен Аваков - фото из открытых источников

Сегодня же кресло замминистра МВД покинул Антон Геращенко.

И Товмасяна и Геращенко считают людьми экс-главы МВД Арсена Авакова, оставившего в июле министерский пост.

О чём говорит происходящее? Кто еще может пострадать? К чему всё это может привести? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

"Зачистка" людей Авакова подтверждает, что ОП с ним "побили горшки"

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук со ссылкой на свои источники отмечает, что когда в 2020 году назначали Товмасяна, переломили "через колено" харьковскую фракцию "Слуги народа".

"Это было абсолютно ультимативное назначение, – говорит эксперт. – И уже тогда ходили слухи, что Товмасян – человек Авакова. Позже всё более четко стала просматриваться стратегия Офиса президента: на Харьков после смерти Кернеса заходят люди Авакова. Но в июле 2021-го Авакова уволили. И уволили, судя по всему, не очень хорошо. И то, что после этого начинается "зачистка" его людей, подтверждает, что ОП с Аваковым "побили горшки". Если это так, то с политической точки зрения "зачистка" его кадров вполне логична. Особенно в контексте намеченных на осень мэрских выборов в Харькове. Экс-министр имеет виды на этот регион, которым когда-то руководил. Здесь на разных постах немало его людей".

Никита Трачук напоминает, что главным кандидатом на мэрское кресло в данный момент считают Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности городского головы. И которого считают человеком Авакова.

"Очень интересно, как себя поведет ОП. Им бы очень не хотелось ставить на Терехова. Ведь это всё равно, что поддерживать Авакова. И вряд ли Офис хочет такого теневого усиления экс-министра в столь мощном регионе. Но у "слуг" банально нет альтернативы по Харькову. Поддержать Добкина они, по понятным причинам, не могут. Между тем, "аваковские" серьезно проникли в управленческие вертикали Харьковщины – и на уровне города, и на уровне области. И уже видно, что в ОП решили выдавливать этих людей. Идет аппаратная борьба, "зачистка" кадров чиновника, с которым действующая власть не очень хорошо рассталась. То есть, в Авакове они усматривают потенциального конкурента, силу, которая может им противодействовать", – рассуждает эксперт.

Он прогнозирует, что в ближайшее время произойдет отставка главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя Киевской полиции Андрея Крищенко, других людей, так или иначе ассоциируемых с Аваковым.

"Аваков как человек неглупый понимает, что происходит. И будет как-то реагировать, – уверен Никита Трачук. – К примеру, ходят слухи, что он ведет переговоры об объединении усилий (возможно, в рамках нового проекта) со спикером ВР Дмитрием Разумковым".

Убираются лишь некоторые "фигуры", а игра продолжается

Политтехнолог Александр Кондратенко рассуждает так:

"20 дней без Авакова-министра, а как стремительно разворачиваются события. Собственно снятие с должностей приближенных к Арсену Борисовичу – абсолютно прогнозируемая история, и она будет иметь продолжение. Не секрет, что для Авакова Харьковская область – это родной регион, где он начинал карьеру как политик и бизнесмен, а при президенте Ющенко был губернатором. Потому вручение подозрения Артуру Товмасяну, главе Харьковского облсовета, без внимания точно не оставят. Давление со стороны ОП будет лишь нарастать. Но если Владимир Зеленский думает, что все уже законченно, то он глубоко ошибается. У Авакова была такая полнота власти, которая многим даже не снилась. Убираются лишь некоторые "фигуры". А игра продолжается".

По мнению эксперта, отставка Авакова была неслучайна – это снятие последнего "предохранителя" перед кризисом. "Зачищая" людей Арсена Борисовича, глава государства получит в лице бывшего главы МВД сильного врага. И в случае массовых протестов уже этой осенью (или же по формуле Штайнмайера, или по земле, или по тарифам, или всё это вместе) без Авакова будет ой как сложно, считает Александр Кондратенко.

"В такой ситуации, если у кого-то будет желание "качнуть ситуацию" в стране (а у "слуг народа" и всей команды Зе врагов гораздо больше, чем друзей, и враги эти только прибавляются), Аваков может даже "поспособствовать". Обратите внимание, как "случайно совпало": Арсен Борисович написал заявление об отставке, а уже на следующий день пенсионеры МВД прорывают оцепление у стен парламента. А в день, когда Антона Геращенко лишили кресла замминистра МВД, у 6-го подъезда Кабмина появляется бывший АТОшник с гранатой", – подчеркивает политтехнолог.

По его мнению, чтобы понимать куда движется процесс и какую концепцию видит Зе-команда во главе с главой Офиса президента Ермаком и его окружением, необходимо посмотреть на происходящее с точки зрения формирования в стране нового уклада. А именно – перехода с демократии на такой себе "плюс-минус авторитарный" режим. Что, судя по многим факторам, и происходит.

"То, что Банковая поставила во главе МВД своего более лояльного человека – Дениса Монастырского – вовсе не означает, что он справится с возлагаемыми на него надеждами. Ведь как само огромное МВД, так и многие "фигуры" (начиная от начальников, замов и т. д. и заканчивая личным составом), по сей день верны главному, пусть и бывшему, силовику в правительстве. А влияние Авакова никуда не делось, – акцентирует Александр Кондратенко. – Думаю, осень будет "жарче" лета. Если Зеленский и приближенные к нему люди думают, что можно просто так изменить систему, которую отстроил Аваков, и превратить нынешнее МВД в машину для расправ, как при Януковиче, то они очень сильно ошибаются. Дробление министерства – ход правильный, но, наверное, чуточку запоздалый. Неприятные последствия ожидают всю нынешнюю власть в краткосрочной перспективе в случае, если она будет убирать важных для Авакова людей. Не исключено, что Аваков станет "черным лебедем" Зеленского".

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