Аваков использует «Миротворец», чтобы помочь Терехову стать мэром Харькова — СМИ

Известная в Украине база "Миротворец" "пополнилась" фамилией Вадима Слюсарева, который является одним из руководителей партийной ячейки "Слуга народа" в Харьковской области. Такие изменения связаны с приближением выборов мэра Харькова, сообщают "Вести".

Аваков может быть причастен к внесению Слюсарева в "Миротворец" — СМИ. Коллаж: "Комментарии"

"Миротворец", как отмечает издание, находится под контролем Антона Геращенко, заместителя министра МВД Арсена Авакова.

"Аваков и глава харьковской ОГА Айна Тымчук видят в кресле градоначальника действующего и.о. мэра Игоря Терехова. Но на Банковой пока не готовы поддержать его кандидатуру и все еще думают, кто составит ему конкуренцию. Слюсарев мешает Авакову и Терехову взять под свой контроль городскую фракцию "Слуг народа", — поясняют "Вести".

"…такой расклад совсем не нравится Авакову, которому не нужны лишние конкуренты для Игоря Терехова. Вот Аваков и "помог" Слюсареву попасть в "Миротворец", — добавляют также журналисты "Вестей".

Отмечается, что в базе "Миротворец" также есть Евгений Мураев и Михаил Добкин. Оба вероятные участники мэрской гонки в Харькове, которые, по прогнозам экспертов, могут составить значительную конкуренцию Терехову, а также имеют высокие шансы на выход с ним во второй тур голосования.



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