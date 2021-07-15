Отставка Авакова: какого мнения депутаты об увольнении главы МВД

Украинское общество активно обсуждает возможные причины отставки теперь уже экс-руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада выяснила, как к этой ситуации относятся представители различных политических фракций.



Депутаты оценили отставку Арсена Авакова. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По мнению главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Аваков по-прежнему останется в политике.

"Со временем ему могут предложить новую должность — где-нибудь в силовом блоке", — отметил политик.

Говоря об Авакове, Корниенко отметил, что за время пребывания того на посту министра, в МВД было сделано немало хорошего. Сюда входит и контроль за добробатами, участники которых первыми ринулись на Донбасс защищать территориальную целостность Украины, и установка камер видеофиксации нарушений на украинских дорогах, и начало реформы патрульной полиции.

"Весьма удачной в самом начале была реформа патрульной полиции. Её проводили совместно с международными партнерами, в том числе с дружественной Грузией. Да, по итогу изменения начали понемногу тормозить на местах, однако изначальные перемены устраивали всех: и работников службы, и обычных украинцев", — говорит Александр Корниенко.

Представитель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко объяснил, почему их политическая сила вообще не голосовала за увольнение Авакова.

"Мы не голосовали за его назначение и, соответственно, не голосовали и за отставку. Еще раньше мы предупреждали, что готовы поддерживать подобные голосования, только если министром внутренних дел был бы назначен представитель нашей фракции. Поскольку этого не произошло, мы заняли определенную позицию", — подчеркнул Бойко.

На вопрос о том, почему, по его мнению, Арсен Аваков не пришел на голосование о своей отставке, член "ОПЗЖ" ответил коротко — "вероятно, некие причины морально-этического характера".

Немного иначе отсутствие экс-министра внутренних дел трактует представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, Арсен Аваков практически никогда не присутствовал на заседаниях профильного комитета, так что и его игнорирование заседания Верховной Рады не является чем-то удивительным.

"Он остается политической фигурой, хоть и не будет больше министром", — отметил нардеп.

Также Железняк добавил, что "Голос" не собирается голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского, как вероятного кандидата на бывшее кресло Авакова.

Такой же позиции придерживается и "Европейская солидарность", судя по словам представительница политсилы Ирины Геращенко. Политик отметила, что "ЕС" остается пока единственной из всех парламентских фракций, которые по-прежнему являются оппозиционными, не голосуя за кадровые назначения.

Помимо этого Геращенко отметила, что давно знакома с Авакова, и он поддерживал украинских патриотов и демократов еще с начала Помаранчевой Революции в 2004 году.

"Это показательная история, — подчеркнула нардеп, говоря об отсутствии Авакова на голосовании о собственном увольнении. — Я не считаю, что Арсен Борисович — тот человек, который способен руководствоваться принципом "я устал, я ухожу". Однако монобольшьшинство позволяет себе нарушать регламент, увольняя министров без их отчета перед парламентом. У "Слуг" совершенно нет политической воли: им сказали два года назад поддержать кандидатуру Авакова — они это сделали, им сказали сейчас проголосовать за отставку — они выполнили".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, депутаты каких парламентских фракций и в каком количестве голосовали за отставку Арсена Авакова. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, стоит ли власти, по мнению экспертов, рассчитывать на вероятную поддержку от Авакова после его увольнения.

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