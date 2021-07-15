Отставка Авакова: какого мнения депутаты об увольнении главы МВД

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Вечканова Елена
Украинское
общество активно обсуждает возможные причины отставки теперь уже экс-руководителя
Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Парламентская корреспондентка портала
"Комментарии" Мария Рада выяснила, как к этой ситуации относятся представители
различных политических фракций.
Депутаты оценили отставку Арсена Авакова. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По мнению главы партии
"Слуга народа" Александра Корниенко, Аваков по-прежнему останется в политике.
Говоря об
Авакове, Корниенко отметил, что за время пребывания того на посту министра, в
МВД было сделано немало хорошего. Сюда входит и контроль за добробатами, участники
которых первыми ринулись на Донбасс защищать территориальную целостность
Украины, и установка камер видеофиксации нарушений на украинских дорогах, и
начало реформы патрульной полиции.
Представитель
фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко объяснил, почему их политическая сила вообще не
голосовала за увольнение Авакова.
На вопрос о том, почему,
по его мнению, Арсен Аваков не пришел на голосование о своей отставке, член "ОПЗЖ"
ответил коротко — "вероятно, некие причины морально-этического характера".
Немного иначе
отсутствие экс-министра внутренних дел трактует представитель фракции "Голос"
Ярослав Железняк. По его словам, Арсен Аваков практически никогда не
присутствовал на заседаниях профильного комитета, так что и его игнорирование
заседания Верховной Рады не является чем-то удивительным.
Также Железняк добавил,
что "Голос" не собирается голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского, как вероятного
кандидата на бывшее кресло Авакова.
Такой же позиции
придерживается и "Европейская солидарность", судя по словам представительница
политсилы Ирины Геращенко. Политик отметила, что "ЕС" остается пока
единственной из всех парламентских фракций, которые по-прежнему являются
оппозиционными, не голосуя за кадровые назначения.
Помимо этого
Геращенко отметила, что давно знакома с Авакова, и он поддерживал украинских патриотов
и демократов еще с начала Помаранчевой Революции в 2004 году.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, депутаты каких парламентских фракций и в каком количестве голосовали за отставку Арсена Авакова. Подробнее — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, стоит ли власти, по мнению экспертов, рассчитывать на вероятную поддержку от Авакова после его увольнения.
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