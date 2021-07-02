«От деолигархизации к монархизации»: почему нардеп раскритиковал новый закон

В четверг, 1 июля, Верховная Рада сделала первый шаг по направлению к деолигархизации Украины. Как известно, в первом чтении был поддержан законопроект, инициированный ранее президентом Владимиром Зеленским. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко специально для портала "Комментарии" рассказал, что считает этот документ очень опасным для страны.



Алексей Гончаренко про закон об олигархах. Фото: Global Look Press

В общении с парламентской корреспонденткой издания Марией Радой Гончаренко объяснил, что именно его беспокоит в законе, предложенном Зеленским.

"Этот закон является угрозой для демократии в стране. Хотя он и принят только в первом чтении, но это — шаг от деолигархизации к монархизации Зеленского", — подчеркнул политик.

Таким образом Гончаренко намекает на неоднократно озвученный его коллегами по партии тезис о том, что принятие решений по "статусу" олигархов предлагают вручить СНБО. При этом данный орган остается в прямом подчинении президента, что, согласно мнению некоторых экспертов, поможет прямиком в ОП решать, кто же является олигархом, а кто — нет.

"Сейчас Зеленский действительно пытается идти к монархии, чтобы вершить судьбы абсолютно всех украинцев, — говорит депутат. — И я бы к этому со смехом не относился, потому что 20 лет назад один молодой президент уже начинал свой путь похожим образом. Зовут его Владимир Путин, и за этот период времени он уже успел стать абсолютным злом, возомнив себя императором".

Также Алексей Гончаренко отметил, что украинцы — тот народ, который имеет специальную "вакцину от авторитаризма", и это уже подтверждалось историей уже не раз.

"Однако следует остановить рождение местного "Наполеона", прежде чем снова придется платить огромную цену за свободу", — резюмировал политик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему отечественный эксперт называет антиолигархический закон настоящей "удавкой" от Офиса президента. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как отреагировал сам Зеленский на поддержание его инициативы в парламенте.

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