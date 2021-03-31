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Охрана, отмена: министр рассказал, почему министерства не «переедут» в регионы

Вместо переноса структур будут создаваться новые — «на местах»

сегодня, 16:17
Автор:

Вечканова Елена

Деконцентрация органов исполнительной власти претерпит новые изменения в Украине. Нынче в правительстве сообщают отличимую от предыдущих заявлений о "переезде" столичных министерств в регионы информацию. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, в областях будут созданы специальные новые ведомства, подконтрольные имеющимся министерствам, пишет "Укринформ".

Охрана, отмена: министр рассказал, почему министерства не «переедут» в регионы

Украинские министерства останутся в Киеве. Фото из открытых источников

При этом министр не исключает возможности наличия министерства в регионе. Однако такое развитие событий возможно лишь при создании изначально нового, "с нуля", органа исполнительной власти — без имеющейся команды, помещения и другой материально-технической базы. Такие министерства, по словам Немчинова, действительно могут быть расположены не в Киеве, что поддержит развитие региона.

В любом случае даже подобные изменения требуют "одобрения" Верховной Рады. Как объяснил Олег Немчинов, нардепы в скорейшем времени получат соответствующий документ, который позволит располагать центральные органы исполнительной власти и в других городах, а не только в столице.

К слову, ранее же все тот же Немчинов сообщал немного другую информацию. Якобы по инициативе президента Владимира Зеленского большинство отечественных министерств за следующие два года "разъедутся" по разным областям.

Как сообщали "Комментарии", подобную идею изначально посчитал безнадежной политолог Владимир Цыбулько. По мнению эксперта, слишком много формальностей завязано на "столичных" министерствах — от взаимодействия с профильными комитетами до обеспечения специальных каналов связи и т.п. Более подробно о мнениях специалистов можно прочесть в нашем материале.

Также предлагаем ознакомиться с публикацией, в которой анализируется другое предложение президента — создание экономического паспорта. Эксперты объяснили, почему Украине изначально не подходит опыт других стран (к примеру, ОАЭ) в случае этой инициативы.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218795-kabmin-ne-zbiraetsa-viselati-ministerstva-u-regioni-nemcinov.html
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comments

Обусуждения

Bujhm

сегодня, 15:40

Конечно никто никуда не переедет. А вот создать новую, паралельную структуру в регионах с нуля, и посадить на шею народа еще больше "слуг" то это за всегда.

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