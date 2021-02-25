Офис президента «воюет» с Виталием Кличко: чем неугоден мэр Киева

Ряд Telegram-каналов распространяет информацию, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, похоже, начинает атаковать мэра Киева Виталия Кличко. Как делал в своё время эксклава ОП Андрей Богдан. Так, на "Свободе слова" он заявил, что в столице "местная власть обещает, просит деньги и ничего не делает" и поэтому центральная власть в рамках "Большого строительства" сама будет достраивать всё. Назревает ли конфликт между мэром Киева и ОП? Или он и не затухал? Как будет действовать Кличко? Об этом с экспертами напрямую пообщались корреспонденты "Комментариев".

Между Офисом президента и мэром Кличко существует напряженность. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

На Банковой Кличко воспринимают с опаской

По мнению политического эксперта Евгения Магды, стремление Кирилла Тимошенко "достать", "уколоть" Виталия Кличко имеет под собой несколько составляющих.

"Во-первых, как я понимаю, Кирилл Тимошенко начал борьбу за кресло шефа президентского Офиса. И действиями, направленными против Виталия Кличко, он стремится продемонстрировать серьезность своих намерений — и нанести удар по позициям нынешнего главы ОП Андрея Ермака, которого можно назвать ситуативным союзником Кличко", — поясняет Магда.

Второй причиной эксперт видит желание Тимошенко, курирующего "Большую стройку", поучаствовать в реализации ряда инфраструктурных проектов, связанных со столицей.

"Третья причина, я думаю, состоит в желании Тимошенко показать свою ценность Зеленскому. На Банковой Кличко с его достаточно высоким рейтингом доверия воспринимается с опаской — и это заметно", — подчеркивает Евгений Магда.

Кличко, по мнению эксперта, ответил на выпады со стороны ОП достаточно ассиметрично.

"Его встреча в Киевсовете со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, имеющим нередко отличную от ОП позицию по ряду вопросов, является своеобразным сигналом Офису президента. Кличко показывает, что у него тоже могут быть союзники и серьезные амбиции, — отмечает Евгений Магда. — Пока рано говорить о политическом ринге, но подковерная борьба в Киеве и вокруг него, безусловно, будет продолжаться".

Каковы шансы Кличко на президентство?

Политический эксперт Дмитрий Воронков напоминает былой конфликт ОП в лице Богдана и Кличко, связанный с инициативой со стороны тогдашнего главы Офиса президента отобрать у мэра Киева полномочия. По его словам, это было скорее попыткой получить контроль над Киевом, поставив на место Кличко кого-то из своих людей. Но те действия новой власти были слишком топорные, считает эксперт.

"А вот сегодняшние действия со стороны Кирилла Тимошенко больше напоминают дискредитационную тактику. Что вполне может быть связано с предстоящими президентскими выборами. Ведь президентскую пиар-кампанию начинают задолго до официального старта. Похоже, в ОП есть небезосновательные опасения, что Кличко выдвинет свою кандидатуру. А так как у Зеленского сейчас уже далеко не 73% поддержи, его электорат легко расколоть и размыть в пользу новых кандидатур. И на этом фоне достаточно опасным для Зеленского может выглядеть тандем Кличко-Разумков", — считает Дмитрий Воронков.

По его словам, наличие политических амбиций у спикера парламента Разумкова давно известно. И его позиция (единственный, кто воздержался) на заседании СНБО по блокированию телеканалов Медведчука это только подтвердила.

"Также Разумков, согласно соцопросам, пользуется наибольшим доверием, имеет один из наименьших антирейтингов. Да, сейчас его рейтинг ниже, чем у Зеленского. Но если пооткусывать у действующего президента часть сомневающегося электората, у Разумкова могут появиться шансы, — считает политэксперт. — И Кличко как раз может быть в роли "откусывающего", ведь реальных перспектив на победу в президентской гонке у столичного мэра нет. Он не настолько пользуется всеукраинской поддержкой. А отхватить часть президентского электората может. А затем, в процессе избирательной гонки, снять свою кандидатуру и в пользу Разумкова. Поэтому, возможно, мы наблюдаем формирование негласного союза на перспективу — Кличко и Разумков".

Дмитрий Воронков считает, что недавняя встреча Разумкова и Кличко в Киевсовете для тестирования системы Рада-4 — это было не только об этой системе.

"Спикер ВР остался доволен работой системы. И даже что-то сказал о необходимости обновления системы с отпечатком пальцев в Верховной Раде. Т.е., по сути, похвалил Кличко. Так что думаю, нападки на мэра сейчас связанны именно с играми вокруг рейтингов, а также — с формированием негласных антизеленских союзов с прицелом на будущие президентские выборы", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, по какой причине в Офисе президента начались массовые увольнения.

Также на портал можно найти информацию о договоренностях других политиков, в том числе и Виктора Медведчука с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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