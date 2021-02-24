Кличко поучил Разумкова правильно голосовать (фото)

Столичный городской глава Виталий Кличко продемонстрировал председателю парламента Дмитрию Разумкову механизм работы в Киевсовете системы голосования "Рада-4", которая полностью исключает вариант кнопкодавства. Об этом сообщает "Украинская правда".

Кличко поучил Разумкова, как правильно голосовать - фото: Facebook - Виталий Кличко

"Голосование происходит исключительно, когда ты нажимаешь одновременно две кнопки и ждешь до завершения волеизъявления. Иначе голос не будет засчитан. Это делает невозможным голосование за другого депутата", — говорит мэр Киева.

Виталий Кличко утверждает, что с момента установления такой системы в Киевсовете, с 2015 года, ни единого разу не была заблокирована трибуна, не было драк или конфликтов. По его словам, если депутаты не согласны с голосованием, они вынимают карточки из устройства, и тогда приходится договариваться, чтобы был кворум.





Столичный мэр также подчеркнул, что данная системой голосования также предусматривается использование пультов. На них депутаты могут ознакомиться с повесткой дня, проектами решений или записаться на выступление.

Сам спикер Верховной рады лично испытал принципы работы "Рада-4", а также отметил, что система голосования, установленная в зале парламента, является морально устаревшей. По утверждению Разумкова, специалисты изучают новые технологии, чтобы ее заменить, в частности технологию, с использованием отпечатка пальца.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что одному из депутатов Верховной Рады было вручено подозрение за так называемое "кнопкодавство". Так в народе прозвали голосование нардепов не только за себя, но и за своих коллег. Следует отметить, что вручение такого подозрения является прецедентным, ведь такое произошло впервые за всю историю независимой Украины.





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