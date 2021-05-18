Обыски в доме Кличко: независимая операция или преследование мэра

В столице продолжаются "дни обысков". После того, как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения городского председателя Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Вернее, его дома (не квартиры — ред.), где правоохранители были замечены 18 мая.



В дом Виталия Кличко приходили правоохранители. Фото: УП

Отметим, что и в Государственной фискальной службе, и в СБУ отрицают тезис насчет связи мэра Киева и обысков в многоэтажке, где расположены апартаменты Кличко. Однако сам политик уверяет, что приходили именно "по его душу".

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы те объяснили, что вообще происходит в столице и что стало причиной "бодания" киевской и центральной властей.

Кличко не слишком последователен в собственных действиях

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что представители СБУ и ГФС приходили точно не за Кличко.

"Если бы пришли к нему, если бы имели какие-то претензии непосредственно к мэру, это бы уже было известно. А так Кличко и его пиар служба, по моему мнению, решили использовать создавшуюся ситуацию с выгодой для себя. Смотрите, мол, пришли к Виталию, испугались и ушли. Отработали тему себя на пользу. Хоть уже есть объяснение СБУ и ГФС, что речь идет о другой квартире, а дело связано с разоблачением группу лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен. И точно не с Кличко", — отмечает эксперт.

Петренко не исключает, что, пиарясь на данной теме, рассказывая о якобы политическом преследовании, Кличко пытается "всплывать", потому что обыски у его окружения тянут за собой, на дно, и его.

"Кличко требует быстро показать результаты расследования, которое связано с обысками в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодор", КГГА (в департаменте земельных ресурсов). Но есть ведь определенная логика процессуальных действий. И тут спешка точно не нужна", — уверен Игорь Петренко.

Также, по мнению эксперта, в действиях киевского мэра прослеживается не особо последовательная позиция.

"Сперва говорит, что его "кошмарят", потом — что киевские власти сами проводили аудит, передав данные правоохранителям, которые теперь просто реагируют, — перечисляет Петренко. — Интересно и то, что Кличко не особо комментирует обыски у председателя исполкома партии УДАР, многолетнего соратника и родича — Палатного. Очевидно, что Клично не ожидал, что им так плотно займутся".

По мнению эксперта, Виталию Кличко более выгодно показывать, что все нападки центральной власти приходятся именно на него.

"Между тем, журналистские расследование не раз показывали коррупционные схемы в Киеве. И с землей, и с застройкой, и с тендерами. Думаю, что дыма без огня не бывает. И Кличко хорошо бы правильно реагировать на ситуацию, выстроить разумную стратегию. Кстати, ходят слухи, что Порошенко хочет предложить Кличко коалицию. Если тот согласиться, думаю, это будет по принципу "тонуть — так вместе", — резюмирует Игорь Петренко.

"Кличко для Зеленского — реально опасный конкурент"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко более чем уверен, что следы обысков в Киеве, включая сегодняшний, в доме, где проживает мэр, являются следствием двух причин.

"Первая — следы ведут к встрече Виталия Кличко с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая 6 мая посещала Киев вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Эта встреча явно не порадовала Офис президента. Вторая причина — слухи о планах Кличко баллотироваться в президенты в 2024-м. Потому началась атака, — считает эксперт. — Видим попытку ОП, во-первых, напугать его. Во-вторых, сбить его рейтинг".

По словам Виктора Бобыренко, хоть шансы на президентство у Кличко кажутся минимальными, зато у него довольный высокий позитивный личный рейтинг и маленький антирейтинг.

"Можно смеяться с его фраз, но для украинца Кличко был и является успешным боксером, который прославил Украину на международной арене. Да и как мэр он, судя по тому, что выиграл выборы второй раз подряд, вполне устраивает жителей столицы, — подчеркивает эксперт. — Да, пока он не входит в пул тузов борьбы за президентской кресло — Зеленский, Порошенко, Бойко, Тимошенко. Но избиратель точно ожидает джокера".

Под джокером Виктор Бобыренко подразумевает того кандидата, который сможет "побить все тузы, включая козырный, которым на данный момент является Зеленский".

"С помощью правильных технологий Кличко вполне может выстрелить как кандидат. И если сейчас при проецировании второго тура Зеленский выбивает всех нынешних конкурентов, кто знает, что будет, если во второй туре сойдутся Кличко и Зеленский", — говорит эксперт.

Исходя из этого и следует рассматривает нынешние атаки на Кличко и его окружение, уверен Виктор Бобыренко.

"Для Зеленского именно Кличко — реально опасный конкурент. Потому видим попытки представить мэры столицы как замазанного в коррупции человека. Думаю, Кличко и далее будут пытаться дискредитировать через его окружение. Кстати, это общая беда и для Кличко, и для Зеленского. И того, и другого дискредитирует коррумпированное окружение", — отмечает аналитик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к чему, по мнению экспертов, может привести противостояние Кличко и премьер-министра Шмыгаля. Больше деталей — в нашем материале.

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