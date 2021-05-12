День обысков в Киеве: борьба с коррупцией или атака на Кличко

12 мая стал настоящим днем обысков для многих коммунальных служб столицы. После проверки в "Киевзеленстрое" и "Спецжилфонде" представители власти наведались в "Киевавтодор", а также и в саму Киевскую горгосадминистрацию. В последней проводились тщательные обыски департамента земельных ресурсов.



Между Кличко и центральной властью есть конфликт. Фото: УП

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы те объяснили, с чем может быть связана подобная активность, выглядящая как целенаправленные удары по мэру Виталию Кличко и его окружению.

"Обыски — воспитательная работа центральной власти с мэром Киева"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что юридически происходящее — это борьбы с коррупцией в коммунальных органах Киева. А в том, что коррупция и финансовые махинации там есть, мало кто сомневается, уверен он. А политически — это "желтая карточка" Виталию Кличко и принуждение мэра Киева к лояльности и конструктивному сотрудничеству с Офисом президента и Кабмином.

"Судя по контексту (публикации в СМИ), отношения между киевской властью и центральной несколько обострились. В частности, из-за президентских амбиций Кличко, из-за его фронды правительству по карантинным вопросам. Поэтому, как минимум, нынешние обыски — воспитательная работа центральной власти с мэром Киева. А по максимуму это может завершиться назначением нового глава Киевской горгосадминистрации (КГГА), и в Киеве возникнет двоевластие, — прогнозирует Владимир Фесенко. — Возможно, появится вновь законопроект о Киеве — с разделением полномочий мэра и главы КГГА. То есть, могут быть разные сценарии".

По мнению эксперта, Кличко может сопротивляться (через суды, через политические демарши), но, скорее всего, пойдет на определенные компромиссы с центральной властью.

"У Кличко меньше союзников, чем у Зеленского"

Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что параллельно с обысками партия Кличко "УДАР" заявила о том, что готова стать платформой для объединения региональных сил.

"Но что бы ни говорила партия, окружение Кличко, которое держится его, что вошь кожуха, фактически убивает его политическую перспективу. Комарницкий (застройщик и, по данным ряда СМИ, "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий — ред.) и Палатный (председатель исполкома партии УДАР, многолетний соратник и кум Кличко — ред.) никуда не делись. И, похоже, они вместо политической перспективы Кличко выбрали личное обогащение. Поэтому в этих обысках всё же больше коррупции, чем политики", — считает Владимир Цыбулько.

По его мнению, для высокого результата у Кличко сегодня меньше союзников, чем у Зеленского.

"И это печально, потому что участие в двух Майданах для Кличко — огромный политический капитал, — отмечает политолог. — Но при Палатном и Комарницком, при лобби застройщиков перспектива не ясна, даже если Кличко удастся убедить людей в том, что нынешние обыски — политические репрессии".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, к чему, по мнению экспертов, может привести продолжительное противостояние мэра Киева и премьер-министра Шмыгаля. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую заработную плату получает Виталий Кличко.

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