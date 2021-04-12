Кличко vs Шмыгаль: к чему ведет противостояние центральной и столичной власти

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Таисия Ерохина
Мэр Киева — глава КГГА Виталий Кличко и
центральная власть, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, вновь вошли в
конфронтацию. Звучат острые заявления и обвинения в ракурсе локдауна, явно
направленные на подрыв рейтингов друг друга. Что происходит и почему? Чем может
завершиться очередной виток противостояния Кличко и Офиса президента, явно
стоящего за происходящим? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с
экспертами.
Кличко и Шмыгаль. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический
эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова
отмечает: "Кличко и Шмыгаль обменялись любезностями, это про старт
президентской кампании Кличка. И если требования мэра Киева имеют хоть какую-то
логику — в стране ужасная ситуация с ковидом, говорят, дошло до того, что люди
штурмом себе места в больницах выбивают, то колкости премьера выглядят очень
странно".
По
мнению эксперта, вместо того, чтобы препираться с Кличко, Шмыгалю стоило бы
заняться спасением жизни украинцев.
"А
то такими темпами участие нынешней власти в президентских выборах может стать
весьма сомнительным — вакцинация провалена, медицина захлебнулась, денег нет,
враг у границы в таком количестве, что даже США и Европа в шоке. И только наша
власть продолжает думать о рейтингах, а не о живых людях", — резюмирует Татьяна
Лупова.
По мнению политолога Олега Гнатюка, недавняя
острая полемика между премьер-министром Денисом Шмыгалем и киевским мэром
Виталием Кличко, может свидетельствовать о дальнейшем росте политических
амбиций последнего и поиске информационных поводов для привлечения внимания СМИ
к своей персоне.
"Удобной в этом случае платформой для Кличко
может служить острая критика деятельности нынешней власти или отдельных ее
представителей, а также призывы к осуществлению ею радикальных шагов на фоне
пандемии. С другой стороны, такое заявление может быть шагом на опережение с
целью отвлечения внимания от критики киевской администрации нынешней властью, —
размышляет политолог. – Ведь из Офиса президента неоднократно звучали заявления
о неспособности Кличко решать сложные инфраструктурные вопросы. Те же достройка
Подольско-Воскресенского моста или транспортной развязки на Дарницком мосту".
Олег Гнатюк резюмирует: если проанализировать
содержание заявления Кличко о необходимости всеукраинского локдауна с точки
зрения целесообразности и важности для общества, то, скорее всего, оно будет
непопулярным. И может вызвать недовольство как среди представителей бизнеса,
которые теряют и продолжать терять доход и не смогут платить зарплаты
работникам, так и среди граждан тех городов, которые уже вышли или в ближайшее
время будут выходить из "красной зоны" карантина.
Напомним, в Украине обновили деление на зоны
карантина: Харьков "покраснел", Ивано-Франковск – отмена.
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