Кличко vs Шмыгаль: к чему ведет противостояние центральной и столичной власти

Мэр Киева — глава КГГА Виталий Кличко и центральная власть, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, вновь вошли в конфронтацию. Звучат острые заявления и обвинения в ракурсе локдауна, явно направленные на подрыв рейтингов друг друга. Что происходит и почему? Чем может завершиться очередной виток противостояния Кличко и Офиса президента, явно стоящего за происходящим? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Кличко и Шмыгаль. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Наша власть продолжает думать о рейтингах, а не о живых людях"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает: "Кличко и Шмыгаль обменялись любезностями, это про старт президентской кампании Кличка. И если требования мэра Киева имеют хоть какую-то логику — в стране ужасная ситуация с ковидом, говорят, дошло до того, что люди штурмом себе места в больницах выбивают, то колкости премьера выглядят очень странно".

По мнению эксперта, вместо того, чтобы препираться с Кличко, Шмыгалю стоило бы заняться спасением жизни украинцев.

"А то такими темпами участие нынешней власти в президентских выборах может стать весьма сомнительным — вакцинация провалена, медицина захлебнулась, денег нет, враг у границы в таком количестве, что даже США и Европа в шоке. И только наша власть продолжает думать о рейтингах, а не о живых людях", — резюмирует Татьяна Лупова.

"Удобной в этом случае платформой для Кличко может служить острая критика деятельности нынешней власти"

По мнению политолога Олега Гнатюка, недавняя острая полемика между премьер-министром Денисом Шмыгалем и киевским мэром Виталием Кличко, может свидетельствовать о дальнейшем росте политических амбиций последнего и поиске информационных поводов для привлечения внимания СМИ к своей персоне.

"Удобной в этом случае платформой для Кличко может служить острая критика деятельности нынешней власти или отдельных ее представителей, а также призывы к осуществлению ею радикальных шагов на фоне пандемии. С другой стороны, такое заявление может быть шагом на опережение с целью отвлечения внимания от критики киевской администрации нынешней властью, — размышляет политолог. – Ведь из Офиса президента неоднократно звучали заявления о неспособности Кличко решать сложные инфраструктурные вопросы. Те же достройка Подольско-Воскресенского моста или транспортной развязки на Дарницком мосту".

Олег Гнатюк резюмирует: если проанализировать содержание заявления Кличко о необходимости всеукраинского локдауна с точки зрения целесообразности и важности для общества, то, скорее всего, оно будет непопулярным. И может вызвать недовольство как среди представителей бизнеса, которые теряют и продолжать терять доход и не смогут платить зарплаты работникам, так и среди граждан тех городов, которые уже вышли или в ближайшее время будут выходить из "красной зоны" карантина.

Напомним, в Украине обновили деление на зоны карантина: Харьков "покраснел", Ивано-Франковск – отмена.

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