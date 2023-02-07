О чем говорят новые назначения глав областей: Кто эти люди

В стратегически важных областях Украины назначают новых руководителей. Кабинет министров Украины сегодня, 7 февраля 2023 года, поддержал проект Указа Президента Владимира Зеленского о назначении нескольких чиновников. Нынешние потенциальные начальники областных военных администраций (ОВА) не аппаратные работники с государственным прошлым, пишут "Комментарии".

Кабинет министров Украины согласовал назначение трех начальников областных военных администраций

Новым руководителем Днепропетровщины становится Сергей Лысак – генерал, уже полгода возглавлявший областное управление Службы безопасности Украины (СБУ). С 2020 по июль 2022 он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.

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Начальником Запорожской ОВ становится еще один сотрудник СБУ Юрий Малашко. До назначения он был исполняющим обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ, а перед этим руководил Красногоровской военной администрацией в Донецкой области, а также занимал должность первого заместителя председателя военно-гражданской администрации Марьинки.

А новым главой Херсонской военной администрации – Александр Прокудин – кадровый полицейский, который за 22 года в органах прошел путь от следователя до начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области. В феврале 2022 года, буквально за несколько дней до российского вторжения, он был уволен с этой должности в связи с переходом на другую работу – но о дальнейшей биографии известно лишь то, что осенью этого года он участвовал в деоккупации Херсона.

Итак, трое новых руководителей областей – представители силовых структур. Похоже, власти взяли курс на наведение в фактически фронтовых территориях военного порядка. Или здесь готовятся к трудным временам, и умение организовать оборону или наступление. По всей вероятности, театр боевых действий в ближайшее время здесь вероятно развернется в новых реалиях и опыт силовиков здесь станет как никогда актуальным для управления областями.

Пока нет никакой информации о предполагаемых руководителях Киевской и Сумской ОГА, главы которых также были уволены 24 января.

Напомним, с началом февраля в Украине начались "кадровые чистки" в высших эшелонах власти.

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