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Новый советник генпрокурора: у Зеленского остались недовольны выбором Венедиктовой

Назначение Святослава Пискуна советником Венедиктовой в Офисе президента сравнили с назначением Юрия Луценко генпрокурором

5 августа 2020, 08:54
Автор:

Виолетта Комаровская
Новый советник генпрокурора: у Зеленского остались недовольны выбором Венедиктовой

Святослав Пискун. Фото: "Право на власть"

В Офисе президента не одобрили выбор генерального прокурора Ирины Венедиктовой. На прошлой неделе она назначила своим советником Святослава Пискуна, который в свое время тоже не единожды сидел в кресле генпрокурора Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что это была ошибка Венедиктовой. Об этом он заявил в интервью журналистам "Радио Свобода".

Подоляк надеется, что со временем Ирина Венедиктова изменит свое решение. 

"Я уверен, что это было неправильно. Ирина Владимировна, я думаю, примет другое решение по Пискуну. Вскоре она поймет, что с этим назначением что-то не так. Я считаю, что занимать любую должность в той вертикали, о которой мы говорим, Пискун вообще сейчас не может. Это очень плохо повлияет на авторитет государства", - уверен советник Ермака по антикризисным коммуникациям. 

Нынешнее назначение Пискуна в Офис генпрокурора Подоляк сравнил с назначением в свое время Юрия Луценка на пост главы этой самой Генеральной прокуратуры. 

"И одно, и второе - это неверное решение для нашего общественного здоровья", - сказал Подоляк. 

Сама Ирина Венедиктова ранее заявила, что Святослав Пискун оказался среди ее советников, так как имеет соответствующий опыт. К слову, генеральным прокурором в разное время Пискун был трижды.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего нового заместителя. 


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