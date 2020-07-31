Венедиктова объяснила, почему бывший генпрокурор Пискун стал ее советником

Фото: "Право на владу"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему назначила одного из бывших руководителей ГПУ Святослава Пискуна своим советником. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо, их надо брать сразу же из родильных домов", - иронизирует генпрокурор.



Она подчеркнула, что и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах.

"Это люди систем. И они работают на ГОСУДАРСТВО в пределах, установленных ЗАКОНОВ, выполняя свои ФУНКЦИИ. Не путайте их с политиками", - написала генпрокурор.

Вчера стало известно, что Венедиктова назначил Пискуна своим внештатным советником на общественных началах. Пискун родился в 1959 году в Житомирской области. Заслуженный юрист Украины. Трижды занимал должность генерального прокурора Украины. Был народным депутатом V и VI созывов.

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