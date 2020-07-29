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Главная Новости Политика внутренняя политика Венедиктова представила своего нового заместителя
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Венедиктова представила своего нового заместителя

Им стал Роман Говда

сегодня, 12:49
Автор:

Владимир Лавский
Венедиктова представила своего нового заместителя

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего первого заместителя - Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. 

Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив ОГП.

Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на различных должностях от помощника прокурора Королевского района Житомира до прокурора города Киева и начальника управления Офиса генерального прокурора.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова провела сравнение группы людей, которые регулярно следят и обсуждают ее деятельность с рыбами из семейства прилипаловых, которые находят "хозяина", присасываются   к нему и постоянно за ним следуют, кормятся от него. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам генпрокурора, ее окружает небольшая группа "поклонников", которые как-то особенно воспринимают действительность и активно обсуждают все, что связано с Венедиктовой, выдавая это за истину в последней инстанции.




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