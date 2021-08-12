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Главная Новости Политика внутренняя политика Ни один суд в мире не примет записи телефонных разговоров якобы Медведчука как доказательство – Бодров
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Ни один суд в мире не примет записи телефонных разговоров якобы Медведчука как доказательство – Бодров

Эксперт подчеркнул, что реальных доказательств по делу Виктора Медведчука нет, и уже не будет

сегодня, 13:11
Автор:

Станислав Молчанов








В СБУ с просьбой об ознакомлении с записями телефонных переговоров, которые предоставляются в качестве доказательств по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, обратился нардеп Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что не имеют отношения к сбору этих доказательств, посему у них их нет. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сообщил политтехнолог Андрей Бодров.

Ни один суд в мире не примет записи телефонных разговоров якобы Медведчука как доказательство – Бодров

Андрей Бодров. Фото из открытых источников


Эксперт подчеркнул, что реальных доказательств по делу Виктора Медведчука нет, и уже не будет.


"В связи с тем, что происходит последнее время, видно, что доказательств по делу мы не увидим. Один из депутатов Верховной Рады Арьев обратился к СБУ с просьбой ознакомиться с пленками и их экспертизами. СБУ ответило, что не имеет к этому никакого отношения. По сути дела, СБУ не собирало подобных доказательств. НАБУ также обратилось в СБУ с просьбой предоставить им эти пленки", – рассказал политтехнолог. 


Бодров отметил, что, то, что называют "пленками", является цифровой записью, которая легко поддается монтажу.


"Ни один суд в мире это не примет как доказательство, кроме того, и не было никакого разрешения. Суд игнорирует любые процессуальные нормы в отношении лидера оппозиции. Но даже в этих условиях, полного игнорирования, СБУ утверждает депутату, что не имеет отношения к сбору этих данных, и предоставить экспертизу не может. Мы видим, как сейчас произошел откат назад. Акела понимает, что промахнулся", – констатировал политтехнолог.


Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.


По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, политолог Михаил Погребинский считает, что обвинения, предъявленные Виктору Медведчуку, не имеют под собой никаких оснований. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Европе обратили внимание на уголовное преследование Виктора Медведчука.  Политолог Сергей Годный высказал свое мнение об уголовном преследовании Виктора Медведчука. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QdLk6bq-1NI
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