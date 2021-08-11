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Михаил Погребинский. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что рейтинги основных конкурирующих партий находятся в рамках социологической погрешности.

"Рейтинг прохождения в Верховную Раду у правящей политической партии "Слуга народа" и основной оппозиционной силы, партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в границах социологической погрешности. То есть все попытки власти вытеснить эту оппозиционную партию с политической жизни Украины не удаются", – сказал политолог.

По мнению Погребинского, если бы не было политического преследования лидера ОПЗЖ и других членов партии, а также если бы власти не закрыли вещание для четырех оппозиционных телеканалов, то рейтинг Медведчука и его политсилы был бы значительно выше, чем у партии власти.

"Я думаю, что после того, что он в последнее время наговорил, ему ожидать хоть небольших процентов на Востоке и Юге Украины невозможно, а что касается Запада, то это вряд ли существенно улучшит его электоральную ситуацию", – предположил эксперт.

Кроме того, Погребинский подчеркнул, что обвинения, предъявленные Виктору Медведчуку, не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Европе обратили внимание на уголовное преследование Виктора Медведчука. Политолог Сергей Годный высказал свое мнение об уголовном преследовании председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Лидер ОПЗЖ считает избранную ему меру пресечения необоснованной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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