Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, украинская власть начинает заходить слишком далеко. Суды принимают открыто политические решения, учитывая, что дело не имеет никакой доказательной базы. Такое мнение Годный высказал в эфире телеканала "Перший незалежний". Политолог Сергей Годный высказал свое мнение об уголовном преследовании председателя





Сергей Годный отметил, что на уголовное преследование Виктора Медведчука обращают внимание не только в Украине, а еще и в Европе, прямо указывая на нарушения прав человека в этом деле.





"Мне кажется, что Офису Президента нужно понять, что тучи сгущаются. У европейских партнеров есть партнерские отношения, есть намерения в отношении Украины, но с другой стороны, права человека, законность правопорядок в нашей стране для них тоже в приоритете. Еще один тревожный сигнал для Банковой – это письмо сенатора Натали Гуле к министру по делам Европы по поводу конкретных нарушений прав человека в Украине. Это и закрытые телеканалы, это и нарушение прав лидера оппозиции, там напрямую об этом говорится. И сейчас на уровне Франции поднимается этот вопрос", – сказал Годный.





Политолог считает, что последнее решение апелляционного суда относительно продления меры пресечения Медведчуку было чистой воды договорённостью судей и власти.





"Не надо принимать во внимание упреки о том, что на судей оказывалось давление. Они прекрасно понимают, как юристы, что они принимали решение коллегиальное, и любое давление со стороны власти не было бы результативным, потому что коллегиальный орган привлечь к ответственности просто невозможно, юристы это прекрасно знают, судьи тоже. Поэтому это было соглашение, молчаливое согласие судей превратить Украину из правового государства в неправовое", – подчеркнул Сергей Годный, уточнив, что данное решение апелляции является политическим.





Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.





Комментируя решение апелляционного суда, Виктор Медведчук подчеркнул , что суд проигнорировал тот факт, что такие тяжкие обвинения, как обвинение в государственной измене, должны иметь железную доказательную базу.

Политолог Сергей Годный высказал мнение об уголовном преследовании Медведчука - фото: из открытых источников

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