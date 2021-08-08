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commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе считают, что преследование Медведчука украинской властью грубо нарушает права человека – Годный

В Европе обратили внимание на уголовное преследование Виктора Медведчука

сегодня, 16:50
Автор:

Станислав Молчанов
Политолог Сергей Годный высказал свое мнение об уголовном преследовании председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, украинская власть начинает заходить слишком далеко. Суды принимают открыто политические решения, учитывая, что дело не имеет никакой доказательной базы. Такое мнение Годный высказал в эфире телеканала "Перший незалежний".

Сергей Годный отметил, что на уголовное преследование Виктора Медведчука обращают внимание не только в Украине, а еще и в Европе, прямо указывая на нарушения прав человека в этом деле. 

"Мне кажется, что Офису Президента нужно понять, что тучи сгущаются. У европейских партнеров есть партнерские отношения, есть намерения в отношении Украины, но с другой стороны, права человека, законность правопорядок в нашей стране для них тоже в приоритете. Еще один тревожный сигнал для Банковой – это письмо сенатора Натали Гуле к министру по делам Европы по поводу конкретных нарушений прав человека в Украине. Это и закрытые телеканалы, это и нарушение прав лидера оппозиции, там напрямую об этом говорится. И сейчас на уровне Франции поднимается этот вопрос", – сказал Годный.

Политолог считает, что последнее решение апелляционного суда относительно продления меры пресечения Медведчуку было чистой воды договорённостью судей и власти.

"Не надо принимать во внимание упреки о том, что на судей оказывалось давление. Они прекрасно понимают, как юристы, что они принимали решение коллегиальное, и любое давление со стороны власти не было бы результативным, потому что коллегиальный орган привлечь к ответственности просто невозможно, юристы это прекрасно знают, судьи тоже. Поэтому это было соглашение, молчаливое согласие судей превратить Украину из правового государства в неправовое", – подчеркнул Сергей Годный, уточнив, что данное решение апелляции является политическим.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

Комментируя решение апелляционного суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что такие тяжкие обвинения, как обвинение в государственной измене, должны иметь железную доказательную базу.

В Европе считают, что преследование Медведчука украинской властью грубо нарушает права человека – Годный

Политолог Сергей Годный высказал мнение об уголовном преследовании Медведчука - фото: из открытых источников


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I_q0iV8DeSA&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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