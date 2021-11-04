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Немецкие политики всех уровней обсудили с Медведчуком ситуацию с правами человека и свободу СМИ, - Волошин

В Украине находится делегация немецких политиков

сегодня, 15:17
Автор:

Станислав Молчанов
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин рассказал о том, что немецкие политики всех уровней на встрече с Главой политсовета ОПЗЖ народным депутатом Виктором Медведчуком, обсудили ситуацию с правами человека и свободу СМИ. Об этом сообщает сайт "112".

Немецкие политики всех уровней обсудили с Медведчуком ситуацию с правами человека и свободу СМИ, - Волошин

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Сегодня в Украине находится делегация немецких политиков всех уровней. У нас здесь представлен доктор Максимилиан Кра, который является депутатом Европейского  парламента в Германии, член комитета по внешней политике национального парламента Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер", — сказал Волошин.

Депутат рассказал, с какими целями политики приехали в Украину. 

"Приехали в Украину, чтоб посмотреть какова ситуация сегодня с правами человека, со свободой СМИ. Они уже посмотрели, как проходили выборы мэра Харькова. Сегодня они приехали встретиться с Главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, о которой они сами все расскажут", — добавил он.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук считает, что в нынешнем отопительном сезоне украинцам придется согреваться "надеждами". Политик напомнил, что власть уже обещала украинцам и стабильные цены на газ, и то, что не будут расти коммунальные тарифы. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов в здании Печерского суда, где решался вопрос о мере пресечения по одному из уголовных дел против него.


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Источник: https://112ua.tv/politika/nemeckie-politiki-vseh-urovney-na-vstreche-s-viktorom-medvedchukom-obsudili-situaciyu-s-pravami-cheloveka-i-svobodu-smi-voloshin-596383.html
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