В нынешнем отопительном сезоне украинцам придется согреваться "надеждами" – Медведчук

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук высказался о нынешнем отопительном сезоне. Политик считает, что в разгар энергетического кризиса украинцам придется согреваться "надеждами, обещаниями и гарантиями" власти, а не дешевым газом, о котором так много рассказывали. Такое мнение озвучил Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Вы говорите: как бы нам не замерзнуть? А вы слышали от представителей власти, что их эта ситуация тревожит? Я, например, не слышал, ‒ сказал он. Очевидно, придется согреваться надеждами, обещаниями и гарантиями", — отметил Медведчук.

Политик напомнил, что власть уже обещала украинцам и стабильные цены на газ, и то, что не будут расти коммунальные тарифы.

"По уверениям властей, нет никаких проблем. Но разве они действительно пекутся о рядовых гражданах? Разве их волнуют проблемы украинского народа и интересы украинского государства? Нет, конечно! Поэтому и сложилась ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, ‒ отметил Медведчук. ‒ Посмотрите на эти цены. Вспомните отказы тех же коммунальных предприятий покупать сверхдорогой газ. К чему это приведет? В первую очередь – к отключениям. То есть будут проблемы с теплом, с электроснабжением, с тарифами", — считает политик.

Оппозиционный политик убежден, что власть придумает отговорки и попытается скрыть собственные промахи.

"Я могу уверенно заявить, что у власти есть возможность сегодня создать условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности наших граждан не только на эту зиму, но и на последующие зимы, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Но она не хочет этого делать, не умеет", ‒ отметил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктор Медведчук считает, что секретарь СНБО Алексей Данилов попытался выслужиться, заявив о необходимости поменять форму правления в Украине с парламентско-президентской на "жесткую президентскую республику".

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко заявил, что после отстранения Медведчука от обмена пленными этот процесс полностью заморожен.

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