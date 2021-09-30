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Негативных последствий от запуска СП–2 можно было бы избежать, воплотив идею Медведчука, - Годный

Украинские политики не обращали внимания на дельные предложения об образовании газотранспортного консорциума, — Годный

сегодня, 17:58
Автор:

Станислав Молчанов








Украинская власть полностью проигнорировала предложение председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании международного газотранспортного консорциума, который мог бы нивелировать негативные последствия для украинской ГТС от запуска "Северного потока – 2". Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал политолог Сергей Годный.

Негативных последствий от запуска СП–2 можно было бы избежать, воплотив идею Медведчука, - Годный

Сергей Годный. Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, что еще в 2019 году лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук вел эффективные переговоры, которые бы позволили Украине наладить прямой контакт с "Газпромом".

"Несмотря на то, что лидер оппозиции господин Медведчук в свое время добился, в 2019 году, скидки и потенциально прямого контакта с Газпромом власть ничего не нашла лучшего, чем овладеть предыдущей политикой господина Порошенко, и снова начать зарабатывать на украинцах", – сказал политолог.

Годный уверен, что создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, предложенное также Медведчуком, помогло бы решить все наши проблемы с газом.

"Украинские политики не обращали внимания на дельные предложения об образовании газотранспортного консорциума, который снял бы, и, возможно, преуменьшил бы роль Северного потока – тогда наша труба была бы нужна. На это не обращали внимания", –подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что в отличие от Виктора Медведчука, власть не чувствует ответственности перед украинским народом и действует исходя исключительно из собственных интересов.

"Когда мы говорим о стратегии и плане выхода из этой ситуации, вспоминаются слова господина Медведчука, которые он написал в своей недавней статье, где предложил консенсус для политических сил вокруг трех ценностных ориентиров. Первое – это мир, потому что война Украину уничтожит. Второе – закон, он один для всех. Третье – справедливость. Это три кита, которые могут вырвать Украину из этого обнищания, и сохранить нам государство", – констатировал Сергей Годный.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Россия, благодаря Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vda_F_TiOYk
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