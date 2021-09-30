Негативных последствий от запуска СП–2 можно было бы избежать, воплотив идею Медведчука, - Годный

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Станислав Молчанов
Украинская власть полностью проигнорировала предложение председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании международного газотранспортного консорциума, который мог бы нивелировать негативные последствия для украинской ГТС от запуска "Северного потока – 2". Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал политолог Сергей Годный.
Сергей Годный. Фото из открытых источников
Эксперт напомнил, что еще в 2019 году лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук вел эффективные переговоры, которые бы позволили Украине наладить прямой контакт с "Газпромом".
Годный уверен, что создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, предложенное также Медведчуком, помогло бы решить все наши проблемы с газом.
Политолог добавил, что в отличие от Виктора Медведчука, власть не чувствует ответственности перед украинским народом и действует исходя исключительно из собственных интересов.
Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что Россия, благодаря Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров.
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