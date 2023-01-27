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Не только Тищенко: СМИ показали, как Тимошенко встретила начало нового года в Дубае

Главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Дубае. Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла

сегодня, 11:02 comments3758
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Автор:

Кравцев Сергей

Известный украинский политик, нардеп лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача.

Не только Тищенко: СМИ показали, как Тимошенко встретила начало нового года в Дубае

Юлия Тимошенко. Фото: УП

Сообщается, что Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра. По утверждению источников УП в Дубае Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие.

Покидая помещение, лидер "Батькивщины" из осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге. Тем не менее, журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января. Однако, как только Тимошенко заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

Отметим, вчера разгорелся скандал с нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко, который не стесняясь заявил, что он за границей, в солнечном Таиланде.

Скандальный нардеп-"слуга" Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы, как он уверяет, встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Тищенко планируют исключить из фракции "Слуга народа" (уже сделано), а также из партии. И это уже сделано. Почему СН, так долго терпевшая выходки Тищенко, наконец, решила его наказать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/27/7386755/
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