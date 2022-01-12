Нардепу Леросу грозит тюремный срок: дело направили в суд

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили дело народного депутата Гео Лероса в суд. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Гео Лерос. Фото: фейсбук Гео Лероса

Нардепу Гео Леросу инкриминируют хулиганство и неисполнение решений суда. В материале отмечается, что в пресс-релизе не указано имя народного избранника, однако из информации следует, что речь идет именно о нем. Обвинения были выдвинуты по двум эпизодам:

Первый касается публичных оскорбительных высказываний в адрес высших должностных лиц государства. Речь идет о том, как Лерос показал средний палец президенту Украины.

По второму эпизоду народному депутату инкриминируют невыполнение решения суда, которым его обязали опровергнуть распространенную ранее "недостоверную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию". Здесь речь идет о публикации в социальной сети Facebook, сделанной еще в 2020 году. В этом посте нардеп обвинил Андрея Ермака и его брата Дениса в якобы "торговле государственными должностями".

В случае если вина нардепа будет доказана, то на него могут наложить штраф в размере до 64 тысяч гривен или лишить свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Банковой рассказали, какие гарантии Украина получила от Байдена. США и другие западные партнёры Украины гарантировали Киеву, что все вопросы, которые касаются нашего государства, не будут обсуждаться на международной арене за спиной украинцев. Также Запад пообещал активно принимать участие в урегулировании конфликта на востоке.

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