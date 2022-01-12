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На Банковой рассказали, какие гарантии Украина получила от Байдена

США и западные партнеры обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия

сегодня, 12:08
Автор:

Кравцев Сергей
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США и другие западные партнёры Украины гарантировали Киеву, что все вопросы, которые касаются нашего государства, не будут обсуждаться на международной арене за спиной украинцев. Также Запад пообещал активно принимать участие в урегулировании конфликта на востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет официальный сайт президента Украины.

На Банковой рассказали, какие гарантии Украина получила от Байдена

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Глава президентского офиса считает, что решение пойти в наступление на Украину станет роковой ошибкой для Кремля. Также это станет огромной проблемой для Запада, который сегодня не делает всех усилий, которые бы заставили Россию перейти от давления к нормальному диалогу. 

По словам Андрея Ермака, Украина имеет гарантии президента США и всех других западных лидеров, что те вопросы, где будет фигурировать Украина, не будут обсуждаться без участия официальных представителей нашего государства. Следовательно, принцип "ничего об Украине без Украины" снова в действии.

Ермак также высказал мнение, что Россия не скрывает того, что готова применить военную силу против Украины. Об этих планах хорошо известно западным государствам, которые должны приложить все усилия, чтобы планы Кремля не стали реальностью. Глава ОП также отметил, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы укреплять армию и благодарна западным партнерам за помощь в этом.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ОП Андрей Ермак считает, что вторжение РФ в Украину станет приговором для НАТО. Западные лидеры не смогут объяснить своим гражданам, почему так произошло.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/princip-nichogo-pro-ukrayinu-bez-ukrayini-maye-buti-j-bude-z-72373
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